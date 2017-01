PŚ w skokach w Zakopanem. Severin Freund nie wystartuje

Zwycięzca klasyfikacji generalnej Pucharu Świata sprzed dwóch lat, Niemiec Severin Freund, nie wystartuje w weekend w konkursach w Zakopanem. Mimo jego nieobecności, Niemcy liczą na podium w konkursie drużynowym.

Jak poinformowała niemiecka federacja narciarska, dziesiąty zawodnik PŚ zostanie w Oberstdorfie i tam będzie przygotowywać się do startu w Willingen.

Zdobywca Kryształowej Kuli w sezonie 2014/15 i drugi zawodnik ostatniej edycji PŚ z powodu problemów ze zdrowiem wycofał się już z ostatnich konkursów Turnieju Czterech Skoczni. Zabrakło go także tydzień temu w Wiśle.

- W Oberstdorfie panują teraz znakomite warunki do skoków narciarskich, a Severin chce to wykorzystać. Zostanie tam pod opieką swojego trenera klubowego Christiana Winklera. Do reprezentacji wróci na zawody w Willingen - powiedział szkoleniowiec kadry Werner Schuster.

W Zakopanem wystąpi pięciu Niemców: Markus Eisenbichler, Richard Freitag, Karl Geiger, Stephan Leyhe i Andreas Wellinger.

- Mamy nadzieję, że drużyna będzie w stanie powalczyć o podium. Biorąc pod uwagę dyspozycję zawodników, to realny cel - dodał austriacki szkoleniowiec.



W sobotę o 16 na Wielkiej Krokwi odbędzie się konkurs drużynowy, a w niedzielę zawody indywidualne.



Puchar Świata w skokach 1. Kamil Stoch (Polska) 833 pkt 2. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 767 3. Domen Prevc (Słowenia) 751 4. Stefan Kraft (Austria) 640 5. Maciej Kot (Polska) 502 6. Michael Hayboeck (Austria) 457 7. Manuel Fettner (Austria) 444 8. Marcus Eisenbichler (Niemcy) 414 9. Piotr Żyła (Polska) 337 10. Severin Freund (Niemcy) 309 Zobacz pełną tabelę