PŚ w skokach. W przyszłym tygodniu rusza rozkładanie śniegu w Wiśle

Wiceprezes PZN Andrzej Wąsowicz zapowiedział, że w przyszłym tygodniu na skoczni w Wiśle-Malince rozpocznie się rozkładanie śniegu. W dniach 17-19 listopada odbędzie się tam inauguracja Pucharu Świata.

Zdjęcie Skocznia w Wiśle-Malince jest przygotowywana do zawodów Pucharu Świata /Marek Dybas /East News

Wąsowicz poinformował też, że z powodu warunków atmosferycznych nie będzie tam zgrupowania polskiej reprezentacji skoczków narciarskich. Miało się rozpocząć 7 listopada.

- Głównym naszym wrogiem - jeśli można to tak nazwać - jest pogoda, która jest trudna do przewidzenia. Jednak pod koniec przyszłego tygodnia, bez względu na święto narodowe, rozpoczynamy "rozścielanie" śniegu. W razie deszczu będziemy go przykrywać. Obiekt udostępnimy na trzy dni przez zawodami - powiedział w czwartek Wąsowicz.

Według jego oceny wyprodukowano do tej pory 80 procent potrzebnego śniegu. Oczywiście dalej będzie trwać jego produkcja. Ten, który już jest zgromadzony jest w niecce skoczni, w tzw. przejściu. W tamtym miejscu, o tej porze roku nie dochodzi słońce.

- Nie mamy innych problemów. Jedyna walka to z pogodą, ilością śniegu - dodał przedstawiciel PZN.

Przypomniał, że od dłuższego czasu nie ma biletów na zawody.

- W konkursie indywidualnym wystartuje 12 Polaków. Dziś sprawdzałem to i mogę powiedzieć, że do tej pory, do zawodów zgłosili się skoczkowie z 18 państw, w sumie 79 zawodników - powiedział Wąsowicz.

Program zawodów PŚ:

17 listopada, piątek

18.00 - kwalifikacje





18 listopada, sobota

16.00 - pierwsza seria oraz finałowa konkursu drużynowego

19 listopada, niedziela

15.00 - pierwsza seria konkursowa oraz finałowa konkursu indywidualnego