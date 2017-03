PŚ w skokach. Stoch kontra Kraft w Planicy

Dziś o 15 w Planicy rozpocznie się pierwszy z trzech aktów finałowych zawodów PŚ w skokach. Pasjonująco zapowiada się rywalizacja Kamila Stocha ze Stefanem Kraftem o Kryształową Kulę. Polak traci do Austriaka 31 punktów.

Zdjęcie Od lewej: Maciej Kot, Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Kamil Stoch /AFP

Loty na mamuciej skoczni, zwanej Letalnicą, zawsze są efektownym zwieńczeniem całego sezonu.

Reklama

W tym roku jest to dla nas wydarzenie szczególne z uwagi na rywalizację Stocha z Kraftem, jak też na walkę "Biało-czerwonych" o końcowy triumf w Pucharze Narodów, w którym Polacy prowadzą z 263 punktami przewagi nad Austrią.

- Nie dopuszczam myśli, żebyśmy mogli tego Pucharu nie wygrać - mówił w rozmowie z Interią Maciej Kot. - Jeśli oddamy swoje normalne skoki, tej przewagi nam nie braknie. Jesteśmy w stanie ją utrzymać, a nawet powiększyć - dodał.

- Indywidualnie wszystko jest w nogach Kamila, bo dwa zwycięstwa dają mu Kryształową Kulę, bez względu na to, który będzie Kraft - zauważył Kot.

Stoch cieszy się finałową rywalizacją w Słowenii. - Zawsze przyjeżdżam do Planicy szczęśliwy ponieważ bardzo lubię to miejsce. Uwielbiam tę skocznię i uwielbiam latanie. Nic mi więcej do szczęścia w tym momencie nie potrzeba. Zwłaszcza że jeszcze moi najbliżsi są razem ze mną - powiedział po czwartkowych treningach w rozmowie z TVP.

Stoch i Kraft na czwartkowych treningach latali ponad 200 m, ale nie były to, jak na nich, imponujące odległości. Z występów w serii kwalifikacyjnej obaj zrezygnowali. Nie skakał też Kot, a Piotr Żyła zajął drugie miejsce.

- O tym, kto wygra Kryształową Kulę, może zadecydować nawet metr, bo obaj są w bardzo dobrej dyspozycji - mówił o Stochu i Krafcie legendarny fiński trener Hannu Lepistoe, były szkoleniowiec "Biało-czerwonych".

W dzisiejszych zawodach, oprócz Stocha, Kota i Żyły, Polskę reprezentował będzie Dawid Kubacki. Przez kwalifikacje nie przeszedł Jan Ziobro.

W Planicy, gdzie zagościła już prawdziwa wiosna, w sobotę odbędzie się konkurs drużynowy, a w niedzielę finałowe zawody indywidualne z udziałem 30 najlepszych zawodników sezonu.



Program zawodów w Planicy:

piątek

14.00 - seria próbna

15.00 - pierwsza seria konkursu indywidualnego

sobota

9.00 - seria próbna

10.00 - pierwsza seria konkursu drużynowego

niedziela

9.00 - seria próbna

10.00 - pierwsza seria konkursu indywidualnego (30 najlepszych zawodników PŚ)



WS



PŚ w skokach klas. generalna 1. Stefan Kraft (Austria) 1465 2. KAMIL STOCH (Polska) 1434 3. Daniel Andre Tande (Norwegia) 1181 4. Andreas Wellinger (Niemcy) 1001 5. MACIEJ KOT (Polska) 945 6. Domen Prevc (Słowenia) 938 7. Michael Hayboeck (Austria) 752 8. Markus Eisenbichler (Niemcy) 697 9. Manuel Fettner (Austria) 683 10. Peter Prevc (Słowenia) 650 11. PIOTR ŻYŁA (Polska) 574 Zobacz pełną tabelę