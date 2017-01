PŚ w skokach. Stoch i drużyna powalczą o podium w Willingen

W Pucharze Świata nie ma mocnych na Kamila Stocha. Wygrał cztery ostatnie konkursy, a w Willingen czuje się jak ryba w wodzie. Już dziś Polaków czekają treningi i kwalifikacje na Muehlenkopfschanze. Trener Stefan Horngacher znów może mieć dylemat, kogo wystawić do sobotniej "drużynówki". Wciąż rozważa też, kogo zabierze na MŚ do Lahti.

Zdjęcie Kamil Stoch triumfuje w Willingen w 2014 roku /AFP

Dziś o 15.30 rozpoczną się treningi, a o 18 - kwalifikacje. W sobotę o 16.05 odbędzie się konkurs drużynowy, a w niedzielę o 15.05 - indywidualny.

Reklama

Skocznia w Willingen w pierwszej chwili kojarzy się polskim kibicom przede wszystkim z rokiem 2001 i legendarnym już skokiem Adama Małysza na 151,5 m. Tymczasem to przede wszystkim w ostatnich latach zawody na tym obiekcie były znakomite dla Polski. Stoch wygrywał w Willingen trzy konkursy z rzędu w latach 2014 i 2015.

Zdecydowany lider PŚ staje przed szansą na czwarte zwycięstwo na tym niemieckim obiekcie oraz 21. triumf w karierze. Wygrana w niedzielnym konkursie indywidualnym byłaby też piątą z rzędu w tym sezonie. Takim osiągnięciem mogli pochwalić się: Małysz, Andreas Goldberger i Sven Hannawald. Jeszcze lepsi byli: Janne Ahonen, Matti Hautamaeki, Thomas Morgenstern i Gregor Schlierenzauer, którzy odnosili po sześć kolejnych zwycięstw.

"Biało-czerwoni" przystępują do rywalizacji w Willingen po serii czterech konkursów w Polsce. Wszystkie trzy indywidualne wygrał Stoch. W zawodach drużynowych w Zakopanem Orły zajęły drugie miejsce za Niemcami.

- Kamil był rzeczywiście najlepszy. To był dla nas wspaniały weekend - mówił po konkursach na Wielkiej Krokwi Horngacher. Zwrócił też uwagę na dobrą formę pozostałych Polaków, choćby Dawida Kubackiego. - Jestem bardzo zadowolony z postawy Dawida przed własną publicznością - cieszył się Austriak.

To właśnie Kubacki wydaje się być największym wygranym konkursów w Zakopanem. Do tej pory to zawsze on uzupełniał zespół w konkursach drużynowych, w których pewne miejsce mieli: Stoch, Maciej Kot i Piotr Żyła. Wydaje się być też coraz bliżej wyjazdu na MŚ do Lahti, gdzie Horngacher zabierze prawdopodobnie pięciu zawodników.

- Wierzymy w przesłanie trenera, że trzeba być cierpliwym, ciężko pracować, a sukces w końcu przyjdzie, co pokazują skoki Kamila, czy nawet moje. Pomimo że miałem wpadkę w Wiśle, to konsekwentną pracą byłem w stanie sobie wypracować z powrotem przyzwoite skoki w Zakopanem - cieszył się Kubacki, podsumowując ostatni weekend.

Nie ukrywał, że w sensie sportowym oczywiście zazdrości Kamilowi sukcesów. - Ale jeszcze trochę pracy mnie czeka, żeby dojść do takiego poziomu. To jest taka normalna zazdrość, która daje jeszcze większego kopa do dalszej pracy - mówił Kubacki.

Oprócz wspomnianej czwórki Horngacher zabrał do Willingen jeszcze Stefana Hulę i Jana Ziobrę, a więc identyczny skład jak w Zakopanem. Właśnie Kubacki, Hula i Ziobro powalczą dziś o kwalifikację do niedzielnego konkursu indywidualnego. Jeden z nich dostanie też szansę startu w sobotniej "drużynówce", bo udział w niej Stocha, Kota i Żyły wydaje się niepodważalny. Wystąpią oni także w niedzielnym konkursie, bo z racji miejsca w pierwszej dziesiątce PŚ nie muszą się kwalifikować.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kamil Stoch po wygranym konkursie w Zakopanem Interia.tv

Najgroźniejszymi rywalami Polaków, zarówno w konkursie drużynowym, jak i indywidualnym, powinni być gospodarze - Niemcy, którzy zasygnalizowali bardzo wysoką formę już w Zakopanem. Trzeba uważać też na Norwega Daniela Andre Tandego, czy braci Prevców.

Stoch pozwoli im powalczyć? - Jak zacznie trafiać w próg tak, jak powinien, to nie wiem, czy rywale będą mieć jakiekolwiek szanse - mówił nam w Zakopanem Małysz.

Kamil może zrobić kolejny duży krok do Kryształowej Kuli za triumf w klasyfikacji generalnej PŚ. - Nie myślimy tak daleko, ale wszystko idzie w tym kierunku - przyznał Orzeł z Wisły.

Co nie mniej ważne, Polska, po raz pierwszy w historii może wygrać klasyfikację zespołową, czyli Puchar Narodów, w którym prowadzi z przewagą 308 punktów nad Niemcami.

Waldemar Stelmach

Program zawodów w Willingen:

piątek

15.30 - treningi

18.00 - kwalifikacje konkursu indywidualnego

sobota

15.00 - seria próbna

16.05 - pierwsza seria konkursu drużynowego

niedziela

14.00 - seria próbna

15.05 - pierwsza seria konkursu indywidualnego

Puchar Świata w skokach 1. Kamil Stoch (Polska) 933 pkt 2. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 803 3. Domen Prevc (Słowenia) 780 4. Stefan Kraft (Austria) 640 5. Maciej Kot (Polska) 524 6. Michael Hayboeck (Austria) 502 7. Marcus Eisenbichler (Niemcy) 464 8. Manuel Fettner (Austria) 458 9. Piotr Żyła (Polska) 377 10. Richard Freitag (Niemcy) 329 Zobacz pełną tabelę