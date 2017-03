PŚ w skokach. Stefan Kraft ma nowy cel - wyprzedzić Kamila Stocha w klasyfikacji generalnej

Mistrzostwa świata w Lahti były niezwykle udane dla Stefana Krafta. Austriak zdobył dwa złote medale w konkursach indywidualnych, a w "drużynówce" sięgnął po brąz. Teraz 23-letni zawodnik ma nowy cel - triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

"Walka o Kryształową Kulę to teraz mój główny cel. Kamil Stoch jest w bardzo dobrej formie, ale ja jestem w świetnym położeniu. Spodziewam się zaciętej rywalizacji do samego końca" - powiedział Kraft cytowany na oficjalnej stronie Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).



W klasyfikacji generalnej PŚ Austriak zajmuje drugie miejsce i traci do lidera Kamila Stocha tylko 60 punktów. Do zakończenia sezonu pozostało jeszcze sześć konkursów indywidualnych. Do zdobycia jest jeszcze dużo punktów i wszystko jeszcze się może zdarzyć. Nawet trzeci Norweg Daniel-Andre Tande (1119 pkt) nie jest bez szans na Kryształową Kulę.



"Spędziłem kilka dni w domu, co było dla mnie ważne. We wtorek odbyłem trening fizyczny, a potem już tylko relaks w domowym zaciszu" - podkreślił Kraft.



Zawodnicy nie mieli zbyt dużo czasu na regenerację sił po MŚ w Lahti. Już w piątek w Norwegii rozpoczyna się rywalizacja w pierwszej edycji turnieju Raw Air. Skoczkowie rywalizować będą na skoczniach dużych w Oslo-Holmenkollen, Lillehammer i Trondheim, a na kończący turniej weekend przeniosą się na skocznię mamucią w Vikersund. Triumfator turnieju otrzyma 60 tys. euro. Nagroda za drugie miejsce wynosi 30 tys., a za trzecie - 10 tys.



"Kiedy po raz pierwszy usłyszałem o Raw Air pomyślałem, że to będzie trudne, ale fajne wyzwanie. Lubię skocznie w Norwegii. Nadchodzące dni będą męczące. Wiem jednak czego się spodziewać. Jestem dobrze przygotowany" - zaznaczył Austriak.



Oprócz Krafta, w austriackiej kadrze na zawody w Norwegii znaleźli się: Michael Hayboeck, Gregor Schlierenzauer, Andreas Kofler, Markus Schiffner i Manuel Fettner.

PŚ w skokach klas. generalna 1. Kamil Stoch (Polska) 1280 pkt 2. Stefan Kraft (Austria) 1220 3. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 1119 4. Domen Prevc (Słowenia) 899 5. Maciej Kot (Polska) 883 6. Andreas Wellinger (Niemcy) 848 7. Michael Hayboeck (Austria) 671 8. Manuel Fettner (Austria) 622 9. Marcus Eisenbichler (Niemcy) 587 10. Peter Prevc (Słowenia) 559 11. Piotr Żyła (Polska) 529 Zobacz pełną tabelę

Puchar Narodów w skokach narciarskich 1. Polska 4383 pkt 2. Austria 3949 3. Niemcy 3931 4. Słowenia 2740 5. Norwegia 2675 Zobacz pełną tabelę