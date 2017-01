PŚ w skokach. Stefan Horngacher: Możliwe, że wszyscy trzej staną na podium

Już w najbliższy weekend pucharowa karuzela w skokach narciarskich zawita do Wisły. Po wielkim sukcesie Kamila Stocha i spółki w 65. Turnieju Czterech Skoczni zainteresowanie zawodami jest ogromne.

Stoch, jako drugi Polak w historii, wygrał Turniej Czterech Skoczni. Wcześniej tej sztuki dokonał Adam Małysz. Jednak nie tylko lider "Biało-czerwonych" spisał się znakomicie w tych prestiżowych zawodach. Na drugim miejscu uplasował się Piotr Żyła. Niewiele zabrakło, żeby podium było "Biało-czerwone", bo czwarty w klasyfikacji generalnej był Maciej Kot.



Na piątkowej konferencji prasowej w Wiśle dwukrotny mistrz olimpijski przyznał, że czuje jeszcze ból w barku i kolanie. To efekt groźnie wyglądającego upadku w Innsbrucku. "Brakuje czasu na regenerację, ale to nic poważnego" - zapewnił Stoch.



Zadowolony z dotychczasowej postawy swoich podopiecznych jest trener polskiej kadry Stefan Horngacher. Austriak uważa, że stać ich na jeszcze więcej. "To możliwe, że niedługo wszyscy trzej: Kamil, Maciek i Piotrek - staną na podium" - podkreślił.



W czym tkwi siła "Biało-czerwonych"? "Powstał świetny zespół. Oczywiście druga sprawa to talent zawodników" - stwierdził Adam Małysz, który obecnie pełni funkcję dyrektora-koordynatora skoków i kombinacji norweskiej w PZN. "Wszystko o czym mówił Adam plus papryka" - dodał w swoim stylu Piotr Żyła.



W Wiśle zabraknie kilku znanych zawodników. Nie zobaczymy obrońcy Kryształowej Kuli Słoweńca Petera Prevca. Zabraknie także czterokrotnego mistrza olimpijskiego Szwajcara Simona Ammanna i Niemca Severina Freunda. Zjawi się za to, wracający po rocznej przerwie, Austriak Gregor Schlierenzauer.



Program Pucharu Świata w Wiśle:

13.01.2017, piątek



16:00 - trening oficjalny (2 serie)

18:00 - kwalifikacje



14.01.2017, sobota



15:00 - seria próbna

16:00 - pierwsza seria konkursowa



15.01.2017, niedziela



14:30 - kwalifikacje

16:00 - pierwsza seria konkursowa

Puchar Świata w skokach 1. Domen Prevc (Słowenia) 646 pkt 2. Daniel Andre Tande (Norwegia) 637 3. Kamil Stoch (Polska) 633 4. Stefan Kraft (Austria) 510 5. Maciej Kot (Polska) 428 6. Michael Hayboeck (Austria) 409 7. Manuel Fettner (Austria) 386 8. Marcus Eisenbichler (Niemcy) 381 9. Severin Freund (Niemcy) 309 10. Piotr Żyła (Polska) 277 Zobacz pełną tabelę