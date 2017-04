PŚ w skokach. Ronan Lamy Chappuis ma nowotwór kości

Francuski skoczek narciarski Ronan Lamy Chappuis cierpi na nowotwór kości. Wkrótce czeka do operacja.

23-letni zawodnik przerwał starty w połowie minionego sezonu. Jak sam poinformował na Facebooku, przyczyną jest poważny problem zdrowotny.

Francuz wyjaśnił, że pod w końcu grudnia zaczął odczuwać ból w plecach, co zmusiło go do konsultacji lekarskiej.

Seria badań zawodnika wykryła torbiel, który następnie został poddany biopsji. Wyniki przyszły kilka dni temu. Diagnoza to łagodny nowotwór kości, który należy jak najszybciej zoperować.

Skoczka czeka usunięcie chorego fragmentu i szybki przeszczep. Operacja zostanie przeprowadzona w maju.

W minionym sezonie Ronan Lamy Chappuis zakończył starty w Pucharze Świata na Turnieju Czterech Skoczni. W sezonie PŚ nie zdobył żadnego punktu. W styczniu wystartował jeszcze w Pucharze Kontynentalnym.

