PŚ w skokach. Rekordowa liczba drużyn w Zakopanem

Wszystko wskazuje na to, że w w konkursie Pucharu Świata w Zakopanem weźmie udział rekordowa liczba drużyn. - Zgłosili się jeszcze Estończycy, więc w sumie ma być ich dziewiętnaście - powiedział Andrzej Kozak, prezes Tatrzańskiego Związku Narciarskiego.

Organizatorzy spodziewają się przyjazdu uczestników w środę. Kozak zapytany o to, kiedy skoczkowie będą mogli potrenować na Wielkiej Krokwi powiedział, że zgodnie z regulaminem będzie to możliwe w czwartek.

- My jako organizator przejęliśmy obiekt w poniedziałek i przy obecnych dobrych warunkach pogodowych na pewno zdążymy go do tego dnia odpowiednio przygotować. Zwłaszcza, że dzięki zamontowanym torom lodowym ubędzie nam wielogodzinnej pracy przy rozbiegu - podkreślił.

Oficjalny trening zaplanowano na piątek o godz. 16.00. Dwie godziny później rozpoczną się kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego. Natomiast w sobotę rozegrane zostaną zawody drużynowe, w których - po raz pierwszy w historii - Polacy wystąpią w żółtych plastronach przeznaczonych dla liderów Pucharu Narodów.

Trener Stefan Horngacher zdecydował, że biało-czerwone barwy będą reprezentowali: Kamil Stoch, Maciej Kot, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Stefan Hula i Jan Ziobro.

W minioną sobotę i niedzielę skoczków gościła Wisła, a oba konkursy wygrał Stoch. Choć zdaniem wiceprezesa PZN Andrzeja Wąsowicza zadowolony z organizacji wiślańskich konkursów był dyrektor Pucharu Świata Walter Hofer, to w przyszłym sezonie na cztery konkursy w Polsce nie ma co liczyć.

Z powodu igrzysk olimpijskich w PyeongChang skoczkowie w Beskidach mają wystartować tylko 11 stycznia, a w Zakopanem 13 i 14 stycznia.

- To na razie wstępny program, ale wszystko wskazuje, że tak będzie. Ostateczne decyzje zapadną w marcu na kongresie w Lozannie - powiedział Wąsowicz.





Program Pucharu Świata w Zakopanem:

Piątek, 20.01.2017

11:00 - Odprawa techniczna

16:00 - Oficjalny trening

18:00 - Kwalifikacje

Sobota, 21.01.2017

14:45 - Seria próbna

16:00 - Pierwsza seria konkursu drużynowego

Niedziela, 22.01.2016

14:30 - Seria próbna

16:00 - Pierwsza seria konkursu indywidualnego

Puchar Świata w skokach 1. Kamil Stoch (Polska) 833 pkt 2. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 767 3. Domen Prevc (Słowenia) 751 4. Stefan Kraft (Austria) 640 5. Maciej Kot (Polska) 502 6. Michael Hayboeck (Austria) 457 7. Manuel Fettner (Austria) 444 8. Marcus Eisenbichler (Niemcy) 414 9. Piotr Żyła (Polska) 337 10. Severin Freund (Niemcy) 309 Zobacz pełną tabelę