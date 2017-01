PŚ w skokach. Norwegowie zachwyceni atmosferą w Polsce

Norwescy skoczkowie narciarscy i działacze są zachwyceni zawodami Pucharu Świata w Wiśle oraz Zakopanem i panującą tam atmosferą. Najbardziej zaskoczeni są sprzedażą wszystkich biletów, z czym zawsze borykają się organizatorzy w Kraju Fiordów.

"To niesamowite, że wszystkie bilety zostały wyprzedane, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu tą dyscypliną. Myślę, że w oba weekendy będziemy mieli prawdziwą narciarską fiestę, zwłaszcza po spektakularnym sukcesie Polaków w Turnieju Czterech Skoczni, w którym Kamil Stoch zwyciężył, a Piotr Żyła zajął drugie miejsce. Nie można się dziwić polskim kibicom" - powiedział trener norweskiej kadry Alexander Stoeckl.

W rozmowie z agencją NTB przyznał, że podoba mu się euforia panująca w Polsce. Dla uspokojenia własnych nerwów ekipa zaraz po konkursie w Wiśle wyleci z powrotem do Norwegii i powróci dopiero na zawody do Zakopanego.

"Kraków ma świetne połączenie lotnicze z Oslo, więc nie będziemy mieli problemów logistycznych. Austriacy pojadą do domu samochodami, a to jest wiele godzin męczącej podróży. Zdecydowaliśmy się na taki ruch, aby w spokoju przeanalizować zawody w Wiśle i przygotować się w domu do konkursów w Zakopanem" - poinformował Stoeckl.

Zdaniem norweskich mediów decyzja ta może być jednak spowodowana smogiem panującym w Polsce, który był szeroko opisywany w ostatnich dniach w skandynawskich mediach.

Konkursy w Wiśle odbędą się w sobotę i niedzielę.



Zawody w Zakopanem zaplanowano na przyszły weekend.