PŚ w skokach. Małysz: Nawet nie mówiliśmy tego Piotrkowi Żyle

- Nawet pracując z najlepszym psychologiem, nie ma się nerwów ze stali - podkreśla Adam Małysz. Przed konkursami w Wiśle zdradził, że na finiszu Turnieju Czterech Skoczni nasi najlepsi skoczkowie mocno walczyli ze stresem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Adam Małysz w Wiśle-Malince. Część 1. Wideo INTERIA.TV Skoki Narciarskie PŚ w skokach. Małysz: Zawsze fajnie było jechać po Niemcu

Małysz zaznacza, że Stoch nie myśli o fakcie, że już w Wiśle może zostać liderem Pucharu Świata. - Przychodzi na skocznię i ma oddać dobre skoki - powiedział.

Reklama

- Oczywiście na Turnieju Czterech Skoczni, w Bischofshofen, było widać, że jest trochę zdenerwowany. Ale nie da się odciąć od tego w stu procentach, nawet pracując z najlepszym psychologiem - podkreślił Małysz.

- Widać było nerwy po naszych zawodnikach - dodał.

- Nawet nie mówiliśmy Piotrkowi Żyle po pierwszej serii w Bischofshofen, że już jest na pudle, bo gdyby wiedział, nie wiadomo, co by zrobił - zdradził dyrektor w PZN.

- Nawet na dole był w szoku, wciąż nie wiedział, że jest drugi. Gdy zeszliśmy ze skoczni, zobaczyliśmy, jak Piotrek się zachowywał, chodził i nie wiedział, co jest grane. Cieszył się, ale dalej to do niego nie docierało - opowiadał Małysz.

- Ale to jest słodkie. Ciężko pracował, żeby wskoczyć na podium - podsumował.

Z Wisły Waldemar Stelmach