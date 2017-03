PŚ w skokach. Maciej Kot: Wciąż jesteśmy głodni sukcesów

Za polskimi skoczkami niezwykle udany sezon. Po raz pierwszy w historii "Biało-Czerwoni" wygrali Puchar Narodów. Oprócz tego Kamil Stoch zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a z mistrzostw świata Polacy przywieźli dwa medale.

"Trener Horngacher zadecydował, że będziemy mieli po zawodach w Planicy tylko tydzień odpoczynku. Nigdy nie mieliśmy tak krótkiego wolnego, ale może to i dobrze. Dzięki temu będziemy mieli więcej czasu na przygotowanie się do bardzo ważnego sezonu 2017/2018" - powiedział Maciej Kot, który wygrał dwa konkursy PŚ, a w klasyfikacji generalnej zajął 5. miejsce.



"To był wspaniały sezon nie tylko dla mnie, ale dla polskich skoków narciarskich. Można powiedzieć, że był to sezon historyczny, bo osiągnęliśmy rzeczy, których do tej pory nikt w Polsce nie osiągnął. Jesteśmy z tego powodu szczęśliwi. Nie składamy broni, bo wciąż jesteśmy głodni sukcesów. Wiemy, że następny sezon jest bardzo ważny, szczególnie igrzyska olimpijskie. Oczekiwania są bardzo duże i dlatego bierzemy się ostro do pracy, żeby im sprostać" - podkreślił.

PŚ w skokach klas. generalna 1. Stefan Kraft (Austria) 1665 2. KAMIL STOCH (Polska) 1524 3. Daniel Andre Tande (Norwegia) 1201 4. Andreas Wellinger (Niemcy) 1161 5. MACIEJ KOT (Polska) 985 6. Domen Prevc (Słowenia) 963 7. Michael Hayboeck (Austria) 814 8. Markus Eisenbichler (Niemcy) 807 9. Peter Prevc (Słowenia) 716 10. Manuel Fettner (Austria) 703 11. PIOTR ŻYŁA (Polska) 634 Zobacz pełną tabelę

Puchar Narodów w skokach narciarskich 1. POLSKA 5833 2. Austria 5586 3. Niemcy 5513 4. Norwegia 4415 5. Słowenia 3713 Zobacz pełną tabelę

