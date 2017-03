PŚ w skokach. Maciej Kot: To hasło towarzyszyło mi przez cały sezon

Polscy skoczkowie jadą dziś do Planicy na finałowe zawody Pucharu Świata. Maciej Kot przypomniał hasło, jakie pomagało mu od początku sezonu.

"'We're not here just to take part, we are here to take over'. To hasło towarzyszyło mi przez cały sezon. Do Planicy jadę z tym samym nastawieniem" - napisał na Facebooku nasz skoczek.

Kot przypomniał słowa Conora McGregora, gwiazdy MMA i mistrza UFC, mówiące, że "nie jesteśmy tu po to, by tylko wziąć udział, ale po to, by dominować".

Już w czwartek "Biało-czerwonych" czekają pierwsze treningi i kwalifikacje na Letalnicy, mamuciej skoczni w Planicy.

Na piątek i niedzielę zaplanowano konkursy indywidualne, a w sobotę odbędzie się rywalizacja drużynowa.

Kot zajmuje piąte miejsce w klasyfikacji generalnej. O końcowe zwycięstwo walczy Kamil Stoch, który jest drugi i traci 31 punktów do prowadzącego Austriaka, Stefana Krafta.

Polska jest bliska triumfu w klasyfikacji Pucharu Narodów, w którym prowadzi z 263 punktami przewagi nad Austrią.

PŚ w skokach klas. generalna 1. Stefan Kraft (Austria) 1465 2. KAMIL STOCH (Polska) 1434 3. Daniel Andre Tande (Norwegia) 1181 4. Andreas Wellinger (Niemcy) 1001 5. MACIEJ KOT (Polska) 945 6. Domen Prevc (Słowenia) 938 7. Michael Hayboeck (Austria) 752 8. Markus Eisenbichler (Niemcy) 697 9. Manuel Fettner (Austria) 683 10. Peter Prevc (Słowenia) 650 11. PIOTR ŻYŁA (Polska) 574 Zobacz pełną tabelę