PŚ w skokach. Maciej Kot: Ta skocznia robi wielkie wrażenie

Na słynnej Letalnicy w słoweńskiej Planicy odbędzie się finał Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zawodnicy mają już za sobą kwalifikacje do piątkowego konkursu, w których nie brali udział Kamil Stoch i Maciej Kot.

Zdjęcie Maciej Kot na treningu w Planicy /PAP/EPA

Stoch i Kot plasują się w czołowej"10" klasyfikacji generalnej PŚ i z tego powodu mają zapewniony udział w konkursie głównym. Polacy oszczędzają siły przed zawodami, które są szczególnie ważne dla Stocha. Lider "Biało-czerwonych" walczy ze Stefanem Kraftem o Kryształową Kulę. Skoczek z Zębu ma zaledwie 31 punktów straty do Austriaka, a do końca rywalizacji pozostały dwa konkursy indywidualne.



Kot również ma o co walczyć. Zawodnik klubu AZS Zakopane zajmuje obecnie piąte miejsce w "generalce" z dorobkiem 945 punktów. Na podium już nie ma szans, bo jego strata do trzeciego Norwega Daniela-Andre Tandego wynosi 236 "oczek". Kot może powalczyć z Adreasem Wellingerem o czwartą lokatę, którą obecnie zajmuje Niemiec. Dzieli ich tylko 56 pkt.



"Ostatni przystanek Pucharu Świata - Planica! Ta skocznia robi wielkie wrażenie i czuć przed nią ogromny respekt. Ale dalekie loty tutaj sprawiają dużo radości. Po dwóch dobrych skokach treningowych razem z trenerem zdecydowaliśmy, że odpuszczę kwalifikacje, aby lepiej przygotować się do nadchodzących konkursów. Trzeba oszczędzać energię" - napisał Kot na Facebooku.



W piątkowym konkursie zobaczymy czterech reprezentantów Polski: Stocha, Kota, Piotra Żyłę i Dawida Kubackiego. Żyła spisał się bardzo dobrze w kwalifikacjach zajmują w nich drugie miejsce. Kubacki uplasował się na 16. pozycji. Kwalifikacji nie udało się przebrnąć Janowi Ziobrze.

Program zawodów w Planicy:

Reklama

piątek

14.00 - seria próbna

15.00 - pierwsza seria konkursu indywidualnego

sobota

9.00 - seria próbna

10.00 - pierwsza seria konkursu drużynowego

niedziela

9.00 - seria próbna

10.00 - pierwsza seria konkursu indywidualnego (30 najlepszych zawodników PŚ)

RK



PŚ w skokach klas. generalna 1. Stefan Kraft (Austria) 1465 2. KAMIL STOCH (Polska) 1434 3. Daniel Andre Tande (Norwegia) 1181 4. Andreas Wellinger (Niemcy) 1001 5. MACIEJ KOT (Polska) 945 6. Domen Prevc (Słowenia) 938 7. Michael Hayboeck (Austria) 752 8. Markus Eisenbichler (Niemcy) 697 9. Manuel Fettner (Austria) 683 10. Peter Prevc (Słowenia) 650 11. PIOTR ŻYŁA (Polska) 574 Zobacz pełną tabelę

Puchar Narodów w skokach narciarskich 1. POLSKA 5316 pkt 2. Austria 5053 3. Niemcy 4847 4. Norwegia 3805 5. Słowenia 3353 Zobacz pełną tabelę