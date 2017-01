PŚ w skokach. Maciej Kot: Oddaliśmy osiem równych skoków

- Dzisiaj pokazaliśmy dobre skoki, oddaliśmy osiem równych skoków - powiedział Maciej Kot po zwycięstwie reprezentacji Polski w konkursie drużynowym Pucharu Świata, który odbył się w Willingen.

Zdjęcie Maciej Kot (pierwszy z prawej, obok Kamil Stoch) na podium po zwycięstwie w Willingen /PAP/EPA Skoki Narciarskie PŚ w skokach. Polska wygrała konkurs drużynowy w Willingen

- Pokonaliśmy Niemców na ich terytorium, dobrą Austrię, a czy jesteśmy najlepszą drużyną, to się okaże podczas mistrzostw świata w Lahti - stwierdził Kot.

- To nasze pierwsze zwycięstwo w Willingen, to jest specjalne miejsce do skakania. Chcieliśmy mocno walczyć i zrewanżować się po zajęciu drugiego miejsca podczas konkursu drużynowego w Zakopanem. W naszej kadrze panuje bardzo dobra atmosfera, Stefan Horngacher dołączył do nas jako trener i skaczemy coraz lepiej. To bardzo dobry szkoleniowiec, rozumiemy się coraz lepiej, a "team spirit" jest bardzo wysoki - dodał.



Piotr Żyła w zawodach oddał dwa bardzo dobre skoki (134 i 138 m), ale w serii próbnej było to tylko 113 m.



- Były dobre, ale krótkie - wypalił w swoim stylu "Wiewiór" po zakończeniu konkursu.



- Zawody są po to by wyciągać wnioski, a skok próbny, to skok próbny - dodał.



Zadowolony ze swojej postawy był Dawid Kubacki.



- To były skoki na dobrym poziomie. Realizowałam to co z trenerem wypracowaliśmy w ostatnim czasie i nic poza tym. To dobrze funkcjonuje i tego się cały czas trzymamy. To też nie były skoki rewelacyjne, ale na przyzwoitym poziomie - stwierdził Kubacki.