PŚ w skokach. Maciej Kot ocenił Raw Air

Nordycki turniej w skokach narciarskich Raw Air jest krytykowany przez część fanów i ekspertów, ale Maciej Kot twierdzi, że to krok w dobrym kierunku. - Jest to bardzo ciężkie, ale w końcówce sezonu jesteśmy w stanie rzucić wszystkie siły na szalę i wypompować się z energii, bo naprawdę warto - ocenił.

Po raz pierwszy w tym roku zdecydowano się na rozegranie imprezy, która miała składać się z 16 punktowanych serii i to wszystko w ciągu kilu dni (10-19 marca). To niezwykle wyczerpujące wyzwanie dla skoczków.

- Naprawdę na końcu mieliśmy dość, bo był to bardzo intensywny turniej. Nie tylko pod względem fizycznym, ale też psychicznym. Do tego logistyka, przejazdy, codziennie skok, który liczy się do klasyfikacji. czegoś takiego wcześniej nie było - przyznał Maciej Kot, który w klasyfikacji końcowej Raw Air zajął siódme miejsce.

- Pomysł bardzo dobry. Myślę, że pomysł stworzenia czegoś nowego w skokach narciarskich jest krokiem w dobrą stronę. Nie można stać w miejscu i trzeba myśleć nad tym, jak zyskać nową rzeszę fanów. Nowe pomysły są fajne. Jest to coś nowego, wiadomo, że są jeszcze rzeczy do dopracowania - logistyka, harmonogram konkursów, harmonogram dnia, ale intensyfikacja mi odpowiada - przekonywał Kot.

- Jest to bardzo ciężkie, ale w końcówce sezonu jesteśmy w stanie rzucić wszystkie siły na szalę i wypompować się z energii, bo naprawdę warto - powiedział.

Raw Air - klasyfikacja generalna L.p. Imię i nazwisko Kraj Punkty 1. Stefan Kraft Austria 2298.1 pkt 2. KAMIL STOCH

Polska 2272.6 3. Andreas Wellinger Niemcy 2251.3 4. Andreas Stjernen Norwegia 2210.1 5. Peter Prevc Słowenia 2180.4 6. Johann Andre Forfang Norwegia 2160.4 7. MACIEJ KOT

Polska 2102.9 8. Noriaki Kasai Japonia 2099 9. Robert Johansson Norwegia 2090.7 10. Daiki Ito Japonia 2082.2 ... 14. PIOTR ŻYŁA Polska 1930.3 Zobacz pełną tabelę

PŚ w skokach klas. generalna 1. Stefan Kraft (Austria) 1465 2. KAMIL STOCH (Polska) 1434 3. Daniel Andre Tande (Norwegia) 1181 4. Andreas Wellinger (Niemcy) 1001 5. MACIEJ KOT (Polska) 945 6. Domen Prevc (Słowenia) 938 7. Michael Hayboeck (Austria) 752 8. Markus Eisenbichler (Niemcy) 697 9. Manuel Fettner (Austria) 683 10. Peter Prevc (Słowenia) 650 11. PIOTR ŻYŁA (Polska) 574 Zobacz pełną tabelę