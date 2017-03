PŚ w skokach. Maciej Kot: Mam nadzieję, że kolejne sezony będą lepsze

Maciej Kot ma za sobą najlepszy sezon w karierze. W niedzielę, kiedy zakończył się cykl Pucharu Świata w skokach narciarskich mówił, że jest zadowolony, a to u niego rzadkie. - Ale mam nadzieję, że kolejne lata będą jeszcze lepsze – podkreślił.

Zdjęcie Maciej Kot podczas niedzielnej serii konkursowej /Grzegorz Momot /PAP

W klasyfikacji generalnej PŚ zajął piąte miejsce. Zdobył z drużyną złoto mistrzostw świata i Puchar Narodów. Ogólnie cały sezon ocenił na plus, ale... chciałby jeszcze więcej.

- Były konkursy, z których nie byłem zadowolony, ale to nie powinno zmienić obrazu całego sezonu. Z tego, co dokonałem jestem bardzo zadowolony. To był dla mnie najlepszy rok w karierze, ale mam nadzieję, że kolejne będą jeszcze lepsze. Czuję jeszcze rezerwy i one są do wykorzystania - podkreślił.

Kot to chyba najbardziej ambitny zawodnik w teamie Stefana Horngachera. I niemiecki szkoleniowiec mówi wprost, że potencjał ma ogromny. Pod skrzydłami poprzedniego trenera Łukasza Kruczka nie było tego widać. Zresztą w ostatnich latach media często pisały, że obaj niekoniecznie się dogadują. Kot jest perfekcjonistą w każdym calu. Nie boi się mówić wprost o swoich celach, a te stawia sobie bardzo ambitne. Może właśnie dlatego częściej czuje niedosyt niż zadowolenie. Tym razem było jednak trochę inaczej.

- Patrzę na klasyfikację generalną jestem piątym skoczkiem na świecie, piąty i szósty w MŚ, jestem członkiem najlepszej drużyny na świecie. Udowodniliśmy to w Lahti w mistrzostwach globu, jak i zdobywając Puchar Narodów. Jestem zadowolony i dumny, że jestem częścią tej ekipy - podkreślił.

Teraz jednak nie chce spocząć na laurach. Czas wracać do... pracy.

- Osiągnęliśmy naprawdę wiele. To był historyczny sezon dla polskich skoków, ale wiemy, że mamy spore rezerwy. Jest nad czym pracować i jak to powiedział Stefan Horngacher: "koniec wolnego, zaczynamy trenować". Myślę, że będzie tydzień wolnego, ale później zaczniemy już ciężko pracować nad kolejnym sezonem, bo nie chcemy osiąść na laurach i nadal jesteśmy głodni sukcesu - powiedział Kot.

Kryształową Kulę za zwycięstwo klasyfikacji generalnej Pucharu Świata wywalczył Austriak Stefan Kraft. Drugi był Kamil Stoch.

Z Planicy, Marta Pietrewicz