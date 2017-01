PŚ w skokach. Kubacki: Skocznię w Wiśle wyróżnia to, że jej nie lubię

Dawid Kubacki wylądował najdalej ze wszystkich skoczków w kwalifikacjach do sobotniego konkursu PŚ w Wiśle. Mimo to zaraz po skokach mówił: "Nie lubię tej skoczni, to ją wyróżnia".

Zdjęcie Dawid Kubacki podczas kwalifikacji w Wiśle /PAP

Po dwóch bardzo dobrych skokach treningowych, z trzeciego zrezygnował Kamil Stoch. Również Maciej Kot i Piotr Żyła nie musieli się kwalifikować, ale oddali po trzy skoki.

Świetnie spisał się Kubacki, lądując aż na 133,5 m. Nie wygrał kwalifikacji (czwarte miejsce), bo wylądował bez telemarku i stracił sporo punktów. - Całkiem porządne skoki dziś, wszystkie trzy. Więc jakoś mnie ten wynik i odległość nie dziwi - mówił po kwalifikacjach.

Skoczkom nie ułatwiał zadania wiatr na skoczni im. Adama Małysza. - Wiatr trochę mieszał za progiem. Jeśli jest z tyłu, to trochę ciężko odlecieć. Ale prawda jest taka, że takie były prognozy, a nawet gorsze - takie, że w ogóle by się nie dało skakać - podkreślał Kubacki.

- Na szczęście pogoda dopisała nam na tyle, żeby treningi i kwalifikacje przeprowadzić, tylko z drobnymi przerwami - dodał.

Mimo, że popisał się dziś dobrymi skokami, Kubacki nie ukrywa, że nie przepada za skocznią w Wiśle. Co ją wyróżnia? - To, że jej nie lubię - powiedział.

Nie zaszalał w ostatnim skoku Żyła, który wylądował na 120,5 m. - Dobry skok - powiedział. Odległość? - Kto by tam patrzył na odległość - dodał jak zawsze z humorem.

- Fajnie skakać u siebie - stwierdził skoczek z Wisły, powitany owacyjnie przez kilka tysięcy widzów na kwalifikacjach.

Żyła nie zmienia słynnej już diety przed kolejnymi konkursami PŚ. - Papryka najlepsza. Do końca sezonu mam zapas - powiedział ze śmiechem.

W sobotę i w niedzielę o 16 w Wiśle odbędą się konkursy indywidualne PŚ.

Z Wisły Waldemar Stelmach

Puchar Świata w skokach 1. Domen Prevc (Słowenia) 646 pkt 2. Daniel Andre Tande (Norwegia) 637 3. Kamil Stoch (Polska) 633 4. Stefan Kraft (Austria) 510 5. Maciej Kot (Polska) 428 6. Michael Hayboeck (Austria) 409 7. Manuel Fettner (Austria) 386 8. Marcus Eisenbichler (Niemcy) 381 9. Severin Freund (Niemcy) 309 10. Piotr Żyła (Polska) 277 Zobacz pełną tabelę