PŚ w skokach. Kraft porównał walkę ze Stochem do piłki nożnej

- Obejrzałem zbyt wiele meczów piłkarskich, żeby nie wiedzieć, iż należy walczyć do samego końca – zaznaczył Austriak Stefan Kraft. Skoczek to główny rywal Kamil Stocha w walce o Kryształową Kulę. Polak traci do Austriaka 86 punktów.

- Oczywiście walka między mną a Kamilem jest dobra dla wszystkich - dla nas, kibiców, mediów, ale my siebie naprawdę lubimy. Dla mnie Kamil jest kimś wielkim, jednym z najlepszych skoczków narciarskich w historii. Imponuje mi, że mimo tak dobrych wyników, nadal stąpa twardo po ziemi. To dla niego także bardzo dobry sezon - podkreślił Kraft.

Austriak nie chciał jednak zbyt wcześnie nazywać siebie triumfatorem klasyfikacji generalnej. Swoją sytuację porównał do... meczu piłkarskiego.

- Zawodnicy też czekają na ostatni gwizdek i rywale strzelają zwycięskiego gola. Koniec jest wtedy, jak odda się ostatni skok. Dlatego do niedzieli do południa będę starał się maksymalnie skoncentrować - zapewnił.

On sam czuje, że jest w znakomitej dyspozycji. Zresztą udowodnił to w piątek, kiedy odfrunął wszystkim i wygrał przedostatni konkurs indywidualny. Stoch był piąty i stracił sporo punktów do lidera cyklu.

- Jestem w znakomitej formie i czuję to. W takich momentach chce się po prostu startować, ale trzeba też pamiętać, że wszystko musi zagrać w jednym momencie, dlatego tak się cieszę, że mi się na razie to udaje - podkreślił Kraft.

Z Planicy i obiektu Letalnica, gdzie od lat odbywa się finał Pucharu Świata, ma dobre wspomnienia. Co roku przyjeżdża tu z przyjemnością, zwłaszcza że do Salzburga, gdzie mieszka, ma tylko 220 km.

- Planica jest zawsze dla mnie jedną z najważniejszych stacji w Pucharze Świata. Bardzo cieszyłem się w piątek z obu skoków. Były naprawdę dobre. Oczywiście dla mnie wszystko ułożyło się idealnie. Mam 86 punktów przewagi przed ostatnimi zawodami, ale sezon jeszcze się nie skończył. Tak będzie można powiedzieć dopiero w niedzielę. Liczę jeszcze na dwa bardzo dobre konkursy i zrobię, co w mojej mocy, by oddać jak najlepsze skoki- powiedział Austriak.

W sobotę czeka zawodników rywalizacja w "drużynówce". W Pucharze Narodów Polacy mają 263 pkt przewagi nad Austriakami.

- W tym wypadku Polacy są w znacznie lepszej sytuacji. Mają czterech skoczków z czołowej "20" Pucharu Świata. My mamy dwóch dobrych i dwóch pozostałych, którzy są między 20. a 30. miejscem. Dlatego będzie nam bardzo trudno walczyć o zwycięstwo. Trzeba jednak pamiętać, że w trakcie jednych zawodów może się wiele zdarzyć - wspomniał Kraft.

W piątek Piotr Żyła zajął siódmą lokatę, Maciej Kot - 12., a Dawid Kubacki - 23.

PŚ w skokach klas. generalna 1. Stefan Kraft (Austria) 1565 2. KAMIL STOCH (Polska) 1479 3. Daniel Andre Tande (Norwegia) 1201 4. Andreas Wellinger (Niemcy) 1081 5. MACIEJ KOT (Polska) 967 6. Domen Prevc (Słowenia) 949 7. Michael Hayboeck (Austria) 792 8. Markus Eisenbichler (Niemcy) 757 9. Manuel Fettner (Austria) 690 10. Peter Prevc (Słowenia) 676 11. PIOTR ŻYŁA (Polska) 610 Zobacz pełną tabelę