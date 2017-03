PŚ w skokach. Konkurs indywidualny w Planicy na żywo

Kamil Stoch czy Stefan Kraft? Niezwykle pasjonująco zapowiada się walka Polaka z Austriakiem o Kryształową Kulę za sezon 2016/17. Trwa pierwszy z dwóch finałowych konkursów indywidualnych na mamuciej skoczni w słoweńskiej Planicy. Śledź relację na żywo razem z Interią!

Zdjęcie Kamil Stoch /PAP/EPA

Na finiszu sezonu liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata jest Stefan Kraft. Przy czym przewaga Austriaka nad Kamilem Stochem jest niewielka, bo wynosi tylko 31 punktów.

To zwiastuje wielkie emocje, których pierwszy z trzech akordów (w sobotę odbędzie się konkurs drużynowy) dokona się dzisiejszego popołudnia na skoczni Letalnica, której rozmiar to 225 m. Rekord obiektu należy do Słoweńca Petera Prevca i wynosi 248,5 m. Co ciekawe, najdłuższą próbą popisał się rodak Prevca - Tilen Bartol, który poszybował aż na 252 m, ale nie wytrzymał przeciążeń przy lądowaniu i zaliczył upadek.



W gronie 41 zawodników z trzynastu krajów zaprezentuje się czterech "Biało-Czerwonych": Dawid Kubacki (nr 23), Piotr Żyła (nr 31), Maciej Kot (nr 32) i wicelider Stoch (nr 40).

Bardzo dobrze spisali się Włosi prowadzeni przez Łukasza Kruczka. Alex Insam osiągnął 225,5 m, a Sebastian Colloredo 212 i byli pierwszymi zawodnikami, którzy zapewnili sobie awans do serii finałowej. Jak daleko latać przypomniał sobie Anders Fannemel. Norweg pofrunął na 243. metr i objął prowadzenie z ponad 12-punktową przewagą.



Wyniki Polaków w 1. serii:

Dawid Kubacki

Piotr Żyła

Maciej Kot

Kamil Stoch

PŚ w skokach klas. generalna 1. Stefan Kraft (Austria) 1465 2. KAMIL STOCH (Polska) 1434 3. Daniel Andre Tande (Norwegia) 1181 4. Andreas Wellinger (Niemcy) 1001 5. MACIEJ KOT (Polska) 945 6. Domen Prevc (Słowenia) 938 7. Michael Hayboeck (Austria) 752 8. Markus Eisenbichler (Niemcy) 697 9. Manuel Fettner (Austria) 683 10. Peter Prevc (Słowenia) 650 11. PIOTR ŻYŁA (Polska) 574 Zobacz pełną tabelę