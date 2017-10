PŚ w skokach. Kończą się prace przy montażu nowych torów w Wiśle

​W przyszłym tygodniu zakończą się prace przy montażu mrożonych torów najazdowych na skoczni w Wiśle Malince - poinformował wiceprezes PZN Andrzej Wąsowicz. W dniach 17 - 19 listopada odbędą się tu inauguracyjne zawody Pucharu Świata.

Zdjęcie Kamil Stoch po zwycięstwie w Wiśle w styczniu tego roku /AFP

- Dotarły do nas elementy systemu mrożenia. W przyszłym tygodniu odbędzie się montaż, następnie czeka nas próbne mrożenie i koniec inwestycji - powiedział Wąsowicz.

Reklama

Prace ruszyły 21 sierpnia od demontażu starych torów i - jak to określił Wąsowicz - przygotowaniu frontu robót przed montażem nowych. Zgodnie z planem osiem dni trwała ich instalacja we wrześniu. Prace na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle-Malince wykonała słoweńska firma MANA Original z Kranja. Ta sama firma będzie montować aparaturę do obsługi zimowej torów.

Już wcześniej Wąsowicz informował, że inwestycja będzie kosztowała 2,8 mln zł. Bez niej jednak nie byłoby możliwe przeprowadzenie listopadowych zawodów. Dodał, że już rozpoczęło się produkowanie śniegu.

Znany jest dokładny program zawodów PŚ:

17 listopada, piątek

18:00 - kwalifikacje

18 listopada, sobota

16:00 - pierwsza seria oraz finałowa konkursu drużynowego



19 listopada, niedziela

15:00 - pierwsza seria konkursowa oraz finałowa konkursu indywidualnego