PŚ w skokach. Kamil Stoch zarobił już ponad pół miliona złotych

Kamil Stoch prowadzi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach narciarskich i jednocześnie jest zdecydowanym liderem listy płac.

Stoch, który w niedzielnym konkursie Pucharu Świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie zajął dziewiątą lokatę, a w sobotę był trzeci, zarobił w tym sezonie już 127 200 franków szwajcarskich (ok. 523 tys. zł).

Na drugie miejsce awansował Austriak Stefan Kraft (102 000 franków szwajcarskich), który w Obersdorfie dwukrotnie stanął na najwyższym stopniu podium. W niedzielę druga seria została odwołana z powodu zbyt silnego wiatru.

Za Stochem, podwójnym mistrzem olimpijskim z Soczi i Kraftem jest Norweg Daniel-Andre Tande - 95 050 franków szwajcarskich.

W klasyfikacji sportowej PŚ Stoch jest również najlepszy - 1067 pkt, przed Tande - 953 i Kraftem - 920.

Bardzo wysoko w rankingu zarobków plasują się inni "Biało-czerwoni": Maciej Kot cały czas jest piąty (80 200 franków, ok. 330 tys. zł), Piotr Żyła dziewiąty (66 550 franków, ok. 273 500 tys. zł), a Dawid Kubacki 12. (45 200 franków, ok. 186 tys. zł). Dla porównania, Żyła w całym sezonie 2015/16 wzbogacił się o... 35 tys. zł.

Nagroda Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) za pierwsze miejsce w każdym konkursie indywidualnym to 10 tys. franków, za drugie - 8 tys., a za trzecie - 6 tys. Ostatnią, 30. lokatę w serii finałowej FIS wycenia na 100 franków. Triumf w drużynie to 7500 franków.

Oficjalne premie nie są jedynymi dochodami skoczków narciarskich. Zawodnicy ze światowej czołówki mają podpisane prywatne kontrakty sponsorskie i reklamowe, których wysokość jest objęta tajemnicą handlową.

Lista płac PŚ w skokach (po 20 z 33 zawodów; we frankach szwajcarskich/złotówkach):

1. Kamil Stoch 127 200 (ok. 523 000)

2. Stefan Kraft (Austria) 102 000 (ok. 420 000)

3. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 95 050 (ok. 390 500)



...

5. Maciej Kot 80 200 (ok. 330 000)

9. Piotr Żyła 66 550 (ok. 273 500)

12. Dawid Kubacki 45 200 (ok. 186 000)

28. Stefan Hula 11 000 (ok. 45 000)

29. Jan Ziobro 8850 (ok. 36 400)

53. Aleksander Zniszczoł 900 (ok. 3 700)

57. Klemens Murańka 400 (ok. 1 600)



Puchar Świata w skokach 1. Kamil Stoch (Polska) 1067 pkt 2. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 953 3. Stefan Kraft (Austria) 920 4. Domen Prevc (Słowenia) 867 5. Michael Hayboeck (Austria) 604 6. Maciej Kot (Polska) 597 7. Andreas Wellinger (Niemcy) 578 8. Manuel Fettner (Austria) 545 9. Marcus Eisenbichler (Niemcy) 518 10. Piotr Żyła (Polska) 464 Zobacz pełną tabelę