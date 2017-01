PŚ w skokach. Kamil Stoch: Wykonałem kawał dobrej roboty

- Zapraszam na jutro. Wspierajcie nas dalej, a my będziemy robić swoje! – mówił szczęśliwy Kamil Stoch, który wygrał zawody PŚ w Wiśle. W niedzielę kolejny konkurs.

Zdjęcie Kamil Stoch triumfuje w Wiśle /Andrzej Grygiel /PAP Skoki Narciarskie Kamil Stoch wygrał konkurs w Wiśle. Historyczne osiągnięcie Polaka

- Jest euforia. Cieszę się, że cała drużyna skakała dobrze. To ogromna zasługa wszystkich, którzy z nami współpracują, ale także rodzin i wszystkich innych - powiedział Stoch przed kamerami TVP.

- Konkurs stał na wysokim poziomie. Pierwszy raz skakałem z trzeciego stopnia belki. Już samo to sprawiło, że musiałem wspiąć się na wyżyny. Cały czas staram się wykonywać swoją pracę najlepiej jak umiem - dodał.

- Wykonałem kawał dobrej roboty i będę się cieszył z nagrody, którą otrzymałem - racjonalnie ocenił zawody w Wiśle Kamil Stoch.

5,5 tys. polskich kibiców wspierało skoczków w Wiśle. Dla "Biało-czerwonych" to idealna sytuacja, bo uwielbiają skakać w takich warunkach.



- Mamy najlepszą publikę na świecie. Nie ma nigdzie takiej atmosfery, jak w Polsce. Tylko się cieszyć - dodał Stoch.

Nasz mistrz wspomniał tez o problemie z kolanem. Jak się okazuje, Stoch cały czas skacze z bólem.



- Kolano się odzywa i pewnie będzie. Jest to uraz, który się z każdym dniem przewleka. Nie ma czasu, by się zagoił. Powinienem poleżeć 2-3 tygodnie, by ciało się zregenerowało, ale nie ma na to czasu. Mam obowiązek i chęć skakania co weekend. "Takie życie", jak to powiedział doktor - pocieszał się Kamil.

- Cała drużyna poszła do góry. Indywidualnie każdy jest lepszy, ale też mamy mocny zespół. Jesteśmy zgraną grupą, która potrafi się cieszyć z sukcesu kolegi. Znamy swój potencjał, a dzięki temu łatwiej się skacze. Naszym zadaniem jest tylko skakać, robić swoje, a potem cieszyć się lub... skakać dalej - uśmiecha się Stoch.

- Zapraszam na jutro. Wspierajcie nas dalej, a my będziemy robić swoje! - zakończył nasz mistrz.