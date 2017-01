PŚ w skokach. Kamil Stoch wybrał muzykę do konkursu w Zakopanem

Kamil Stoch, który wygrał trzy ostatnie zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich i jest liderem klasyfikacji generalnej, wybrał przebój amerykańskiej grupy rockowej Aerosmith "Dream on" (Śnij dalej) jako podkład muzyczny, gdy stanie na rozbiegu Wielkiej Krokwi w Zakopanem.

Zdjęcie Kamil Stoch /Fot. Andrzej Grygiel /PAP

Natomiast wszyscy austriaccy zawodnicy, w tym wracający do formy po ponad rocznej przerwie Gregor Schlierenzauer, zdecydowali się na jeden utwór "Jump Down Deep", który... nagrali wspólnie z razem z rodakiem, piosenkarzem Leo Abererem.

Reklama

Schlierenzauer, 53-krotny triumfator PŚ, w styczniu 2016 roku postanowił odpocząć od zawodowego sportu. Dwa miesiące później zerwał więzadło krzyżowe w kolanie jeżdżąc na nartach w Kanadzie. Do rywalizacji wrócił w Wiśle i zajął w drugim konkursie ósmą lokatę. W Zakopanem triumfował pięć razy, najwięcej w historii zawodów rozegranych pod Tatrami (2008, 2009, dwa razy w 2010 roku oraz w 2012).

Maciej Kot skakać będzie przy piosence fińskiego popowego wykonawcy Stiga ("Roy Orbison"). "Ta sama muzyka towarzyszyć mu będzie podczas lutowych mistrzostw świata w Lahti" - powiedział Michał Sieczko z firmy Crowd Supporters odpowiedzialny za oprawę artystyczną zawodów w Zakopanem (15. raz w historii) oraz czempionatu globu.

"Myślę, że piosenka Aerosmith znakomicie pasuje do Kamila, który ma szerokie zainteresowania muzyczne. Wcześniej w Zakopanem graliśmy jemu utwory grupy Knife Party, czy przeboje rock&rolla w wykonaniu Elvisa Presleya. Nie wszyscy skoczkowie wybrali sobie muzykę do konkursu. Niektórzy podejmą decyzję w ostatniej chwili. Tym, którzy tego nie uczynią, jako producenci dobierzemy na pewno coś odpowiedniego" - dodał Sieczko, który tworzył oprawę muzyczną m.in. zimowych igrzysk w Soczi w 2014 roku czy mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym we włoskim Predazzo (2013).

Utwór "Dream on" pochodzi z debiutanckiego albumu Stevena Taylora i kolegów z roku 1973. Jest więc starszy od 28-letniego zawodnika o 13 lat.

Niespodzianką muzyczną w Zakopanem będzie premierowe wykonanie przez polsko-francuską grupę Storo utworu "Pozytywy", który - według Sieczki - ma szansę stać się hymnem Pucharu Świata. Liderem zespołu jest... były koszykarz reprezentacji Francji kadetów i kadry Polski seniorów Paweł Storożyński. Karierę sportową zakończył w 2012 roku i poświęcił się muzycznej. Ale o baskecie nie zapomniał - od kilku lat jest związany z jedną z najlepszych polskich koszykarek, mistrzynią ligi WNBA (Phoenix Mercury), Euroligi (UMMC Jekaterunburg) oraz rozgrywek ligowych w Rosji, Hiszpanii i Polsce Eweliną Kobryn (obecnie Wisła Can Pack Kraków).

Program Pucharu Świata w Zakopanem:

Piątek, 20.01.2017

11:00 - Odprawa techniczna

16:00 - Oficjalny trening

18:00 - Kwalifikacje

Sobota, 21.01.2017

14:45 - Seria próbna

16:00 - Pierwsza seria konkursu drużynowego

Niedziela, 22.01.2016

14:30 - Seria próbna

16:00 - Pierwsza seria konkursu indywidualnego

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kamil Stoch po zwycięstwie w drugim konkursie w Wiśle. Wideo Interia.tv

Puchar Świata w skokach 1. Kamil Stoch (Polska) 833 pkt 2. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 767 3. Domen Prevc (Słowenia) 751 4. Stefan Kraft (Austria) 640 5. Maciej Kot (Polska) 502 6. Michael Hayboeck (Austria) 457 7. Manuel Fettner (Austria) 444 8. Marcus Eisenbichler (Niemcy) 414 9. Piotr Żyła (Polska) 337 10. Severin Freund (Niemcy) 309 Zobacz pełną tabelę

Puchar Narodów w skokach narciarskich 1. Polska 2397 pkt 2. Austria 2229 3. Niemcy 2029 4. Norwegia 1618 5. Słowenia 1399 Zobacz pełną tabelę