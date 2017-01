PŚ w skokach. Kamil Stoch prowadzi po I serii konkursu w Wiśle

Kamil Stoch prowadzi po pierwszej serii konkursu PŚ w Wiśle! Polak (139,1 pkt) ma wyraźną przewagę nad drugim Stefanem Kraftem (135,7 pkt) i trzecim Michaelem Hayboeckiem (128,5 pkt). Piąty jest Piotr Żyła (124,2 pkt), który także ma szanse na podium. Konkurs trwa, sprawdź, jak spiszą się Polacy w II serii.

Zdjęcie Kamil Stoch /Andrzej Grygiel /PAP

I seria



Jako pierwszy zaprezentował się Aleksander Zniszczoł. Nie pokazał jednak pełni możliwości, bo uzyskał zaledwie 111,5 m. Słaby skok przekreślił jego szanse na awans do II serii.

Zdecydowanie lepiej skoczył drugi z Polaków - Jan Ziobro. Uzyskał 125 metrów i zameldował się w rundzie finałowej.



126 metrów uzyskał natomiast Stefan Hula i po swojej próbie objął prowadzenie. Oczywiście dobrym skokiem także wywalczył sobie miejsce w finałowej "30".



Słabiej tym razem skoczył Dawid Kubacki. Uzyskał 120,5 m, ale to wystarczyło, by awansować do II serii.



Trybuny w Wiśle ożywiły się, gdy na skoczni pojawił się mieszkaniec tego miasta - Piotr Żyła. W serii próbnej osiągnął znakomitą odległość 131,5 m, ale w konkursie było słabiej. Jego skok na 126,5 m dał mu jednak po tej próbie drugie miejsce.



Kibice w Wiśle czekali na skoki powyżej 130 m. Dokładnie taką odległość uzyskał Michael Hayboeck, który objął prowadzenie, a tuż po nim skakał Maciej Kot. Jego próba jednak rozczarowała. Skoczył zaledwie 122,5 m.

Znakomicie zaprezentował się kolejny zawodnik - Stefan Kraft. Skoczył 133 m i objął prowadzenie. A na belce siedział już Kamil Stoch.



Przed skokiem Polaka sędziowie obniżyli belkę. Stoch mimo to skoczył 133 metry! Dostał też znakomite noty i objął prowadzenie! Brawo!



Do końca I serii pozostało dwóch zawodników. Norweg Daniel Andre Tande i Słoweniec Domen Prevc zmarnowali jednak swoje próby. Kamil Stoch liderem po I serii!



Wysoko plasuje się też Piotr Żyła, który ma szansę na podium. Do trzeciego Hayboecka traci niewiele - 4,3 pkt.

Zdjęcie Klasyfikacja po I serii (fot. Fis-ski.com) /



Polacy w pierwszej serii:

1. Kamil Stoch - 139,1 pkt (133 m)



5. Piotr Żyła - 124,2 pkt (126,5 m)

13. Maciej Kot - 116,8 pkt (122,5 m)

15. Stefan Hula - 116,3 pkt (126 m)

22. Jan Ziobro - 113,2 pkt (125 m)

25. Dawid Kubacki - 112,3 pkt (120,5 m)

46. Aleksander Zniszczoł - 89 pkt (111,5 m)

