PŚ w skokach. Kamil Stoch ocenił loty w Oberstdorfie

Kamil Stoch zajął trzecie miejsce w konkursie Pucharu Świata w lotach narciarskich, który odbył się w Oberstdorfie. Zwyciężył Austriak Stefan Kraft, a polskiego lidera klasyfikacji generalnej wyprzedził jeszcze Niemiec Andreas Wellinger.

- Dzisiaj było więcej radości, zabawy. Znalazłem dobry system na pozycję dojazdową i w końcu było latanie. Drugi skok był trochę za bardzo do przodu. Cieszę się, że po wczorajszym dniu szukania, te dzisiejsze skoki były solidne, co pozwala mi spokojnie pracować - mówił Stoch po zakończeniu zawodów w Oberstdorfie na antenie TVP.

W ten weekend po raz pierwszy w sezonie odbyły się zawody w lotach. Czy są one bardziej wymagające pod względem fizycznym?

"Owszem. Czuć to zwłaszcza po zawodach. Każdy skoczek może to powiedzieć, że bardziej bolą nogi i jest się bardziej zmęczonym. Generalnie skakanie jest takie samo, jak na pozostałych obiektach. Trudno jest to sobie uświadomić, znaleźć sposób na takie samo skakanie i nie robić nic innego. Kiedy jedzie się ponad 100 km/h na godzinę, wówczas wszystko aż rwie się w człowieku, ale tutaj trzeba wykonać wszystko normalnie, jak zawsze" - mówił Stoch, cytowany przez serwis skijumping.pl.

Polak podium w Oberstdorfie, 41. w historii jego występów w Pucharze Świata, ale dopiero trzecie podczas zawodów w lotach, zadedykował żonie Ewie.

"Kwiatki będą dla żony. W piątek miała urodziny, więc będzie to dodatek do prezentu, który już oczywiście dostała. To podium mogę zadedykować Ewie. Dziękuję za wszystko, co dla mnie robi i pomoc, którą mi ofiaruje przez cały czas. Dziękuję też za to, że ciągle ze mną jest i nieustannie mnie wspiera" - mówił Stoch, cytowany przez skijumping.pl.

Na "mamuciej" skoczni w Oberstdorfie pojawiło się dużo polskich kibiców, co trochę zdziwiło organizatorów.

"Może powinni się przyzwyczaić (śmiech). Mogę tylko podziękować kibicom. Za to, iż jeżdżą za nami i przychodzą na skocznie. Pomimo tego, że nie zawsze jest kolorowo" - powiedział Stoch, cytowany przez skijumping.pl.

Puchar Świata w skokach 1. Kamil Stoch (Polska) 1038 pkt 2. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 903 3. Domen Prevc (Słowenia) 831 4. Stefan Kraft (Austria) 820 5. Michael Hayboeck (Austria) 578 6. Maciej Kot (Polska) 557 7. Manuel Fettner (Austria) 542 8. Marcus Eisenbichler (Niemcy) 509 9. Andreas Wellinger (Niemcy) 498 10. Piotr Żyła (Polska) 432 ... 19. Dawid Kubacki (Polska) 233 26. Stefan Hula (Polska) 110 28. Jan Ziobro (Polska) 85 51. Aleksander Zniszczoł (Polska) 9 56. Klemens Murańka (Polska) 4