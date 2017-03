PŚ w skokach. Kamil Stoch o szansach na Kryształową Kulę: Już pozamiatane

- Już jest pozamiatane - Kamil Stoch przyznał po piątkowym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich na mamucim obiekcie w Planicy, że jego szanse na Kryształową Kulę są już tylko matematyczne.

W piątek Stoch był dopiero piąty i stracił 55 punktów do lidera cyklu Stefana Krafta, bo Austriak wygrał. Przed ostatnimi zawodami indywidualnymi tego sezonu w klasyfikacji generalnej Polak traci 86 punktów. Finałowe zawody - w niedzielę, a można w nich zdobyć 100 punktów.

- Uważam, że już jest pozamiatane, choć oczywiście matematyczne szanse jeszcze są i będę się na pewno starał - obiecał.

Dwukrotny mistrz olimpijski uważa także, że teraz to on znajduje w lepszym psychologicznie położeniu niż Kraft, ponieważ "zejdzie ze mnie presja".

- I będę mógł bardziej cieszyć się tym, co robię i latać najdalej, jak tylko będę potrafił. Nie jest tak, że walka o Kryształową Kulę mnie dzisiaj nie usztywniła. Oczywiście było dużo emocji i popełniłem kilka błędów - dodał.

Najtrudniej mu wyeliminować zbyt późne odbicie z progu. To problem, z którym zmaga się przez całą swoją karierę.

- Przez to zabrakło szybkości przelotowej w końcówce, czyli tam, gdzie jej najbardziej potrzeba. Zrobiłem to, co mogłem i zająłem piąte miejsce. Tej energii z progu mi później brakuje. Czy to da się poprawić? Chyba już nie - powiedział Stoch.

Mimo wszystko lider polskiej kadry jest pozytywnie nastawiony. Cieszą go dalekie skoki i z występu na Letalnicy czerpie sporo radości.

- Jestem po tym sezonie bardzo szczęśliwy. Czasami tak bywa, że jak coś nie gra, z techniką nie jest idealnie, to także z prędkością nie jest najlepiej. Tak było teraz, ale naprawdę nie mam co narzekać - podkreślił zwycięzca siedmiu indywidualnych konkursów bieżącego cyklu PŚ i triumfator Turnieju Czterech Skoczni 2016/17.

Polak pochwalił też Krafta: - Zrobił niesamowitą pracę i wielkie gratulacje, bo oddał dwa znakomite skoki.

Na sobotę zaplanowane są zawody drużynowe. - Plan jest cały czas taki sam - robić po prostu to, co umiemy robić najlepiej - zaznaczył.

Piątkowe zawody wygrał Kraft po skokach na 243 i 240,5 m, a za nim znalazło się dwóch Niemców - Andreas Wellinger (235 i 235 m) oraz Markus Eisenbichler (243,5 i 236 m). Przed Stochem (229,5 i 227 m) był jeszcze japoński weteran Noriaki Kasai.

Piotr Żyła zajął siódme miejsce, dzięki czemu powrócił do czołowej dziesiątki klasyfikacji Pucharu Świata w lotach. Po konkursie był zadowolony ze swoich lotów, choć przyznał, że w drugiej próbie nie miał najlepszych warunków i trudno było mu "odlecieć".

Zapytany o to, czy są rezerwy przed "drużynówką", odparł: - Tak, rezerwy zawsze są, ale podstawa, to skakać swoje.



Przyznał, że szanse Kamila Stocha na odrobienie straty do Stefana Krafta są niewielkie. - Będzie ciężko. To jest sport i tak naprawdę nigdy nic nie wiadomo aż do zakończenia zawodów. Po ciuchu jeszcze wierzę, że może się jakoś poukłada.



PŚ w skokach klas. generalna 1. Stefan Kraft (Austria) 1565 2. KAMIL STOCH (Polska) 1479 3. Daniel Andre Tande (Norwegia) 1201 4. Andreas Wellinger (Niemcy) 1081 5. MACIEJ KOT (Polska) 967 6. Domen Prevc (Słowenia) 949 7. Michael Hayboeck (Austria) 792 8. Markus Eisenbichler (Niemcy) 757 9. Manuel Fettner (Austria) 690 10. Peter Prevc (Słowenia) 676 11. PIOTR ŻYŁA (Polska) 610 Zobacz pełną tabelę