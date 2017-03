PŚ w skokach. Kamil Stoch: Nie liczyłem, nie kalkulowałem

Kamil Stoch wygrał w pięknym stylu niedzielny konkurs na mamuciej skoczni w norweskim Vikersund. Lider "Biało-czerwonych" wykorzystał potknięcie Austriaka Stefana Krafta, który był piąty i odrobił do niego część strat w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Zdjęcie Kamil Stoch w Vikersund /PAP/EPA

W Vikersund skoczkowie walczyli o pucharowe punkty, a także o triumf w turnieju Raw Air.



Po pierwszej serii Stoch zajmował drugie miejsce za Niemcem Adreasem Wellingerem, a przed Kraftem. Różnice punktowe w ścisłej czołówce były bardzo małe, co zapowiadało duże emocje w finałowej serii.



Kraft miał problemy już po wyjściu z progu. Wydawało się, że Austriak, który ostatnio jest w rewelacyjnej formie, skoczy krótko, ale zdołał "pociągnąć" na 215. m. Po nim na belce usiadł Stoch.



"Nie wiedziałem, jak skoczył Stefan. Nie słyszałem okrzyków radości, ani takiego "Łuuuuu" jakie się niesie czasami po dobrych skokach. Byłem skoncentrowany wyłącznie na sobie, na swoich skokach. Nie liczyłem, nie kalkulowałem. Chciałem oddać jeszcze jeden taki fajny, jak najdłuższy lot. Wiedziałem, że jest nisko belka i trzeba skoczyć dobrze, żeby w końcówce "odlecieć"" - skomentował Stoch przed kamerami TVP.



Skoczek z Zębu wytrzymał presją i poszybował aż na 237 metrów. Tylko Wellinger mógł Stochowi odebrać zwycięstwo. Niemiec stanął przed szansą na triumf w Vikersund, a także w klasyfikacji Raw Air. Wellinger kompletnie zepsuł próbę. Uzyskał tylko 166 metrów i spadł na 18. miejsce. "To jeszcze młody zawodnik i przyszłość należy do niego" - skomentował nasz zawodnik.



Turniej Raw Air wygrał Kraft, a w nagrodę otrzymał czek na 60 tysięcy euro. Stoch przeskoczył w klasyfikacji Wellingera i zajął drugie miejsce. Niemiec został sklasyfikowany na trzeciej pozycji.



Do końca sezonu Pucharu Świata pozostały dwa konkursy indywidualne w Planicy. Walka o Kryształową Kulę zapowiada się pasjonująco, bo Stoch odrobił część strat do lidera Krafta. Polak traci do Austriaka tylko 31 punktów.

Raw Air - klasyfikacja generalna L.p. Imię i nazwisko Kraj Punkty 1. Stefan Kraft Austria 2298.1 pkt 2. Kamil Stoch Polska 2272.6 3. Andreas Wellinger Niemcy 2251.3 4. Andreas Stjernen Norwegia 2210.1 5. Peter Prevc Słowenia 2180.4 6. Johann Andre Forfang Norwegia 2160.4 7. Maciej Kot Polska 2102.9 8. Noriaki Kasai Japonia 2099 9. Robert Johansson Norwegia 2090.7 10. Daiki Ito Japonia 2082.2 ... 14. PIOTR ŻYŁA Polska 1930.3 Zobacz pełną tabelę

PŚ w skokach klas. generalna 1. Stefan Kraft (Austria) 1465 2. KAMIL STOCH (Polska) 1434 3. Daniel Andre Tande (Norwegia) 1181 4. Andreas Wellinger (Niemcy) 1001 5. MACIEJ KOT (Polska) 945 6. Domen Prevc (Słowenia) 938 7. Michael Hayboeck (Austria) 752 8. Markus Eisenbichler (Niemcy) 697 9. Manuel Fettner (Austria) 683 10. Peter Prevc (Słowenia) 650 11. PIOTR ŻYŁA (Polska) 574 Zobacz pełną tabelę

Puchar Narodów w skokach narciarskich 1. POLSKA 5316 pkt 2. Austria 5053 3. Niemcy 4847 4. Norwegia 3805 5. Słowenia 3353 Zobacz pełną tabelę

