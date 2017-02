PŚ w skokach. Kamil Stoch: Miałem problem sam ze sobą

"Miałem problem sam ze sobą, nie mogłem dzisiaj od razu znaleźć dobrej pozycji najazdowej" - przyznał w rozmowie z TVP Sport szósty w konkursie Pucharu Świata w skokach w Pjongczangu lider klasyfikacji generalnej cyklu Kamil Stoch.

W czwartek ostatni konkurs Pucharu Świata przed mistrzostwami świata w Lahti wygrał Maciej Kot, drugi był Austriak Stefan Kraft, a trzeci Niemiec Andreas Wellinger.

"Zła pozycja najazdowa spowodowała, że pierwszy skok był spóźniony. W drugim ją skorygowałem i było już prawie dobrze. Moje skoki są stabilne, choć oczywiście pojawiają się drobne błędy. To jest m.in. spóźnienie, ale ten problem dolega mi od kilku lat i jeszcze nie do końca z nim wygrałem. Są dni lepsze, są gorsze, jak w życiu" - powiedział dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi.

Stoch uważa pobyt w Korei za udany. "Skocznia została rozpoznana, wiemy co nas czeka za rok podczas igrzysk. Obiekt jest przyjemny, nie mam żadnych zastrzeżeń. Najważniejsze, że zebraliśmy spory pakiet doświadczeń, który bardzo się przyda w przyszłości".

Skoczek z Zębu pozytywnie ocenia swoje dokonania w sezonie. "Rok temu nie mogłem marzyć o takich wynikach, prowadzę przecież w pucharze. Każdy sezon jest inny, ale ten będę chyba wspominał dobrze" - podkreślił.

Na pytanie, jakie ma plany przed mistrzostwami świata w Lahti Stoch odpowiedział: "Wracamy do kraju w nocy z piątku na sobotę, może uda się jeden dzień mieć wolny. Potem czekają nas normalne zajęcia, we wtorek już wylatujemy do Lahti".





PŚ w skokach klas. generalna 1. Kamil Stoch (Polska) 1280 pkt 2. Stefan Kraft (Austria) 1220 3. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 1119 4. Domen Prevc (Słowenia) 899 5. Maciej Kot (Polska) 883 6. Andreas Wellinger (Niemcy) 848 7. Michael Hayboeck (Austria) 671 8. Manuel Fettner (Austria) 622 9. Marcus Eisenbichler (Niemcy) 587 10. Peter Prevc (Słowenia) 559 11. Piotr Żyła (Polska) 529 Zobacz pełną tabelę