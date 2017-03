PŚ w skokach. Kamil Stoch ma szansę na Kryształową Kulę. Co się musi stać?

Przed ostatnim konkursem Pucharu Świata w skokach narciarskich Kamil Stoch wciąż ma szansę na wywalczenie Kryształowej Kuli. Co musiałoby się stać, żebyśmy cieszyli się z triumfu Polaka w końcowej klasyfikacji PŚ?

Lider naszej kadry stracił w piątek 55 punktów do prowadzącego w "generalce" Stefana Krafta. Austriak wygrał przedostatni indywidualny konkurs sezonu w Planicy i zdobył sto punktów. Stoch był piąty i dopisał sobie jedynie 45, a jego strata do lidera wzrosła do 86 "oczek".

Chcąc liczyć na końcowy triumf w całym cyklu, Stoch musiałby wygrać w niedzielę, a jednocześnie Kraft mógłby zająć najwyżej 17. miejsce.

Wówczas obaj mieliby identyczną liczbę punktów (1579), ale Stoch miałby na koncie osiem wygranych konkursów w sezonie, a Austriak siedem i to przesądziłoby o triumfie Polaka w całym cyklu.

Szanse Kamila są więc niewielkie, zwłaszcza że Kraft prezentuje wyśmienitą formę i nawet przy bardzo niekorzystnych warunkach na skoczni jest w stanie daleko poszybować, co potwierdził choćby w minioną niedzielę w Vikersund.



Ostatnie zawody PŚ rozegrane zostaną w niedzielę o godz. 10.



PŚ w skokach klas. generalna 1. Stefan Kraft (Austria) 1565 2. KAMIL STOCH (Polska) 1479 3. Daniel Andre Tande (Norwegia) 1201 4. Andreas Wellinger (Niemcy) 1081 5. MACIEJ KOT (Polska) 967 6. Domen Prevc (Słowenia) 949 7. Michael Hayboeck (Austria) 792 8. Markus Eisenbichler (Niemcy) 757 9. Manuel Fettner (Austria) 690 10. Peter Prevc (Słowenia) 676 11. PIOTR ŻYŁA (Polska) 610 Zobacz pełną tabelę