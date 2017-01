PŚ w skokach. Kamil Stoch liderem po I serii! Maciej Kot trzeci!

Kamil Stoch prowadzi po pierwszej serii konkursu Pucharu Świata w Wiśle-Malince. Maciej Kot zajmuje trzecie miejsce. Polaków rozdziela Słoweniec Domen Prevc. Śledź przebieg rywalizacji z Interią.

Zdjęcie Kamil Stoch /fot. Grzegorz Momot /PAP

W sobotę Kamil Stoch zdeklasował rywali. Po tym zwycięstwie dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Tłumy kibiców w biało-czerwonych barwach liczą na kolejny triumf lidera polskiej kadry.



Stoch, a także Maciej Kot i Piotr Żyła mieli zapewniony udział w konkursie, bo zajmują miejsca w pierwszej dziesiątce PŚ. Przez kwalifikacje przebrnęło pięciu reprezentantów Polski: Aleksander Zniszczoł, Jakub Wolny, Klemens Murańka, Jan Ziobro i Dawid Kubacki. Kwalifikacje wygrał słynny Austriak Gregor Schlierenzauer, który w Wiśle startuje pierwszy raz od roku.

Niedzielny konkurs w na skoczni Adama Małysa w Wiśle otworzył Jakub Wolny. Próba naszego zawodnika była jednak słaba. Skoczył tylko 110 m (88,4 pkt), a z takim wynikiem nie miła szans na awans do finałowej serii.



Schlierenzauer potwierdził, że świetny występ w kwalifikacjach nie był przypadkiem. W konkursie Austriak poszybował aż na 135,5 i z wysoką notą 133,78 pkt objął zdecydowane prowadzenie. Po skoku Słoweńca Bora Pavlovicia (126,5 m) sędziowie obniżyli rozbieg z piątej na czwartą belkę startową. W tych warunkach przeciętnie poradził sobie Klemens Murańka. Jego 115 m (101,7 pkt) i to było za mało, żeby znaleźć się w finałowej "30". Słabo spisał się także Aleksander Zniszczoł. 22-latek z miejscowego klubu WSS Wisła uzyskał zaledwie 106,5 (85,9 pkt) i, tak jak w przypadku Jakuba Wolnego, swój występ w konkursie zakończył na jednym skoku. Nie popisał się również Jan Ziobro, który wylądował na 112. metrze (102,5 pkt).



Dawid Kubacki, który do tej pory spisywał się dobrze, chyba przechodzi lekki kryzys. 26-latek zawiódł w niedzielnym konkursie w Wiśle. Kubacki skoczył tylko dwa metry dalej niż Ziobro (103 pkt), a to oznaczało, że nie wzbogaci się o kolejne pucharowe punkty. Liderem cały czas był Schlierenzauer.



Polscy kibice czekali na to, co pokaże nasza wielka trójka, czyli Kamil Stoch, Maciej Kot i Piotr Żyła. Ostatni z wymienionych, który w sobotę zajął siódme miejsce, pokazał się z dobre strony, czym wywołał euforię fanów. Żyła skoczył 126,5 (126,8 pkt), co oczywiście daje mu pewny awans do finału, ale także wysokie 9. miejsce w po I serii.

Świetnie spisał się Maciej Kot. Zawodnik AZS Zakopane skoczył aż 130 metra w pięknym stylu. Z notą 136,2 pkt objął prowadzenie w konkursie. Tyle samo co Polak uzyskał Słoweniec Domen Prevc, który o 0,2 pkt wyprzedził Kota.

Tak jak w sobotę, Stoch pokazał, kto obecnie rządzi w skokach narciarskich. Lider klasyfikacji generalne PŚ poszybował tak daleko jak Schlierenzauer, ale z niższego rozbiegu! Stoch z notą 142,2 pkt jest liderem po pierwszej serii!



Skocznia w Wiśle ma punkt konstrukcyjny 120 m, a punkt jury - 134 m. Rekord obiektu należy do Austriaka Stefana Krafta, który 8 stycznia 2013 roku w kwalifikacjach do konkursu PŚ uzyskał 139 metrów.

Wynik i miejsca Polaków po I serii:

1. Kamil Stoch 135,5 m (142,2 pkt)

3. Maciej Kot 130 m (136,2 pkt)

9. Piotr Żyła 126,5 m (126,8 pkt)

36. Dawid Kubacki 114 m (103 pkt)

38. Jan Ziobro 112 m (102,5 pkt)

39. Klemens Murańka 115 m (101,7 pkt)

48. Jakub Wolny 110 m (88,4 pkt)



49. Aleksander Zniszczoł 106,5 m (85,9 pkt)



