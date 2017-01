PŚ w skokach. Kamil Stoch i kadra A polecą do Azji

​Klamka zapadła! Kadra A polskich skoczków, na czele z Kamilem Stochem pojedzie na azjatycką część Pucharu Świata do Sapporo i Pjongczang. - Jeśli coś dobrze funkcjonuje, to nie należy przy tym majstrować - podkreśla w rozmowie z Interią prezes PZN-u Apoloniusz Tajner.

Zdjęcie Kamil Stoch po 20. triumfie w Pucharze Świata, na skoczni im. Stanisława Marusarza w Zakopanem. /Grzegorz Momot /PAP

Jeszcze w niedzielę, po triumfie podczas Pucharu Świata w Zakopanem, pytany o wyjazd na dalekie i uciążliwe konkursy do Azji, Kamil Stoch odpowiedział: - To bardziej pytanie do sztabu szkoleniowego niż do mnie. On układa plan, który ja realizuję.

Reklama

Później dodał, że skoro skoki sprawiają mu taką frajdę, jak obecnie, to może jechać nawet na koniec świata. I tak skakać, skakać, ciesząc w ten sposób siebie i całą Polskę.

Ostatecznie sprawę wyjaśnił prezes Tajner.

- Rozmawiałem o tym z trenerem Horngacherem, zresztą sam postąpiłbym tak samo. Nie ma potrzeby oszczędzania zawodników, rezygnowania z części startów. Z prostej przyczyny: wszyscy są w zwyżkującej formie sportowej, ciągle się poprawiają i w takich sytuacjach wystawia się zawodników do startów, do rywalizacji, a wyłącza, gdy coś się zaciera i należy coś poprawić. Dlatego jadą do Azji - tłumaczy prezes PZN-u.

- W wypadku Pjongczang ważne jest poznanie skoczni, ale również okolicy, miejsca, w którym będą mieszkać na przyszłorocznych igrzyskach - dodaje.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tajner o wyjeździe skoczków do Japonii. Wideo INTERIA.TV



W najbliższy weekend skoczków czeka wyprawa do Willingen, później będą konkursy Pucharu Świata na mamuciej skoczni w Oberstdorfie, po których nastąpi azjatycki serial z Sapporo i Pojongczang, czyli miejsce, w którym za rok będą rozgrywane igrzyska olimpijskie.

Szef związku narciarskiego uchylił rąbka tajemnicy odnośnie kulisów niedzielnego konkursu, tego co działo się na trybunie VIP, gdzie Tajner oglądał zakopiański Puchar Świata w towarzystwie prezydenckiej pary Andrzej Duda - Agata Kornhauser-Duda. Okazuje się, że nikt nie stracił tam wiary w sukces Kamila, mimo że po I serii był dopiero szósty.

- Analizowaliśmy pierwszą serię i ta różnica nie była duża, do odrobienia przez wszystkich naszych zawodników. Kibicowaliśmy w ten sposób, że gdy nasi zawodnicy jechali jeden po drugim, od dziewiątego do szóstego miejsca, po skoku każdego z nich kibicowaliśmy jak po strzeleniu gola, gromkim "Jeeest!". Natomiast potem nastąpiło pięciu zawodników zagranicznych i kibicowaliśmy już odwrotnie: "Nie ma! Nie ma!". I faktycznie, do samego końca nikt Stocha nie przeskoczył - uśmiecha się Apoloniusz Tajner.

Choć mistrz Kamil jest niedościgniony ostatnio dla wszystkich i staje się punktem odniesienia dla całego świata, szef związku uważa, że naszego skoczka stać na jeszcze więcej!

- Kamil ciągle spóźnia skoki, ale tych spóźnionych prób jest coraz mniej. Zanosi się na to, że już niedługo pojawi się powtarzalność i skok w skok będzie trafiony. Wtedy Kamil będzie całkiem nie do pokonania, bo w tym sezonie nie widać zawodnika, który mógłby go pokonać w równej walce na umiejętności. Tylko ten jeden, jedyny błąd - spóźnienie skoku, otwiera szansę rywalom, ale jak Stoch trafia z odbiciem, to jest poza zasięgiem - tłumaczy prezes, który prze długie lata był trenerem.

Zdjęcie Prezydencka para Agata Kornhauser-Duda, Andrzej Duda i prezes Apoloniusz Tajner podczas PŚ w Zakopanem. /Grzegorz Momot /PAP

Michał Białoński