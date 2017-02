PŚ w skokach. Kamil Stoch goni Prevca i Freunda w liczbie triumfów

Kamil Stoch, dzięki wygranej w niedzielnym konkursie Pucharu Świata w Sapporo, odniósł 21. zwycięstwo w karierze. Polak wyprzedził Austriaka Andreasa Goldbergera, z którym do tej pory dzielił 12. miejsce w klasyfikacji najlepszych pod tym względem.

Zdjęcie Kamil Stoch /KIMIMASA MAYAMA /PAP/EPA

W tym sezonie Polak poprawił swój dorobek już o sześć triumfów i ma o jeden mniej niż bezpośrednio go wyprzedzający Słoweniec Peter Prevc, który w sobotę był najlepszy ex aequo z Maciejem Kotem, a także Severin Freund. Niemiec do końca sezonu już nie wystąpi z powodu kontuzji.

Reklama

Na czele rankingu wszech czasów skoczków z największą liczbą zwycięstw w PŚ znajduje się Gregor Schlierenzauer. Austriak, który niedawno wrócił do rywalizacji po ponadrocznej przerwie spowodowanej urazem i operacją więzadał krzyżowych, a teraz dochodzi do pełni sił po upadku na mamucie w Oberstdorfie, może pochwalić się 53 wygranymi. Rezultatu nie poprawił jednak od 6 grudnia 2014. Drugi jest Fin Matti Nykaenen - 46 triumfów, a trzeci Adam Małysz - 39. Obaj już nie skaczą.

Czwartą lokatę - 36 triumfów - zajmuje Fin Janne Ahonen, który kontynuuje karierę, ale jest cieniem zawodnika sprzed lat.

Najwięcej zwycięstw w konkursach PŚ (* oznaczono zawodników kontynuujących karierę):

1. Gregor Schlierenzauer (Austria) 53*

2. Matti Nykaenen (Finlandia) 46

3. Adam Małysz (Polska) 39

4. Janne Ahonen (Finlandia) 36*

5. Jens Weissflog (NRD/Niemcy) 33

6. Martin Schmitt (Niemcy) 28

7. Andreas Felder (Austria) 25

8. Thomas Morgenstern (Austria) 23

. Simon Ammann (Szwajcaria) 23*

10. Severin Freund (Niemcy) 22*

. Peter Prevc (Słowenia) 22*

12. Kamil Stoch (Polska) 21*

13. Andreas Goldberger (Austria) 20

14. Andreas Widhoelzl (Austria) 18

Sven Hannawald (Niemcy) 18

16. Noriaki Kasai (Japonia) 17*

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. PŚ w skokach. Triumf Kamila Stocha w Sapporo © 2017 Associated Press

PŚ w skokach klas. generalna 1. Kamil Stoch (Polska) 1180 pkt 2. Stefan Kraft (Austria) 1040 3. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 1034 4. Domen Prevc (Słowenia) 878 5. Maciej Kot (Polska) 747 6. Andreas Wellinger (Niemcy) 708 7. Michael Hayboeck (Austria) 619 8. Manuel Fettner (Austria) 593 9. Marcus Eisenbichler (Niemcy) 587 10. Piotr Żyła (Polska) 512 Zobacz pełną tabelę