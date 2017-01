PŚ w skokach. Kamil Stoch: Dzięki żonie nastąpiło odrodzenie!

Kamil Stoch stanie dziś do rywalizacji w konkursie indywidualnym Pucharu Świata w Willingen. Skoczek z Zębu ma szansę na piąty triumf z rzędu! Kamil nie kryje też, że po nieudanym początku sezonu, odrodzenie zawdzięcza żonie Ewie!

Zdjęcie Kamil Stoch (w środku, z prawej Maciej Kot, z lewej Gregor Schlierenzauer) i jego ulubiona chwila - Mazurek Dąbrowskiego na niemieckiej ziemi w Willingen. /PAP/EPA

W zawodach w Willingen, oprócz Stocha, wystartują inni Polacy: Piotr Żyła, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Stefan Hula i Jan Ziobro.

Jeśli Stochowi uda się dzisiaj wygrać, dołączy do sześciu sław światowych skoków, które wygrywały pięć razy z rzędu: Janne Ahonen, Matti Hautamaeki, Thomas Morgenstern, Gregor Schlierenzauer, Adam Małysz i Andreas Goldberger.



Kamil nie kryje, że lubi skocznię w Willingen. Wszak wygrywał na niej już trzykrotnie (dwa razy w 2014 r. i raz w 2015 r.).

- To bardzo przyjemna skocznia. Jest duża, technicznie też mi odpowiada . Do tego panuje tam super atmosfera, gra muzyka i przychodzi mnóstwo kibiców. Faktycznie, to wszystko trochę na wzór Zakopanego, choć oryginałowi nie dorównuje - podkreśla Kamil Stoch w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".





Kamil nie ukrywa, że żonie Ewie zawdzięcza odrodzenie po nieudanym początku sezonu, gdy podczas PŚ w Kuusamo zaliczył upadek i przywiózł odległe 26. i 24. lokaty.



- Byłem wtedy zniesmaczony. Żona to zauważyła i wytłumaczyła mi, że to dopiero początek, a ja wyglądam, jakbym stracił całą motywację, chęci i energię do pracy. Uzmysłowiłem sobie, że ma rację i to wszystko nie powinno tak wyglądać. Zdałem sobie sprawę, że nie mogę się tak przejmować, bo przecież mocno pracowałem. I nie mogę się załamywać po pierwszy zawodach. Gdy to wszystko poukładałem sobie w głowie, było dobrze - zwierza się Kamil Stoch.

Zdjęcie Kamil Stoch i wiernie go wspierająca żona Ewa. /Marek Podmokły /





Puchar Świata w skokach 1. Kamil Stoch (Polska) 933 pkt 2. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 803 3. Domen Prevc (Słowenia) 780 4. Stefan Kraft (Austria) 640 5. Maciej Kot (Polska) 524 6. Michael Hayboeck (Austria) 502 7. Marcus Eisenbichler (Niemcy) 464 8. Manuel Fettner (Austria) 458 9. Piotr Żyła (Polska) 377 10. Richard Freitag (Niemcy) 329 Zobacz pełną tabelę