PŚ w skokach. Kamil Stoch drugi w oficjalnym treningu w Oberstdorfie

Oficjalny trening przed kwalifikacjami do konkursu PŚ w Oberstdorfie wygrał Austriak Stefan Kraft. Drugi był Kamil Stoch, trzeci Niemiec Richard Freitag, a czwarty Piotr Żyła, który skoczył aż 216,5 m. O godz. 18 rozpoczną się kwalifikacje.

Po konkursach w Willingen rywalizacja Pucharu Świata w skokach narciarskich przenosi się do Oberstdorfu. Na mamuciej skoczni odbędą się loty, a faworytem znów będzie Kamil Stoch, który jest liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

W Oberstdorfie zaprezentuje się sześciu naszych reprezentantów, a poza Stochem są to: Piotr Żyła, Maciej Kot, Jan Ziobro, Stefan Hula i Dawid Kubacki.



Kubacki i Hula w piątkowym oficjalnym treningu spisali się przeciętnie. Żaden z nich nie doskoczył do granicy 180 m. Dużo lepiej skoczył natomiast Jan Ziobro, który wylądował dokładnie na 200. metrze.



Przepiękny lot zaliczył też weteran Noriaki Kasai. 45-letni Japończyk skoczył 206 metrów, ale w znakomitym stylu, dzięki czemu długo był na prowadzeniu.



Tuż przed skokiem Żyły, niesłychanie daleko poleciał Richard Freitag, który uzyskał 222,5 m i objął zdecydowane prowadzenie. Żyła zaprezentował się równie dobrze, skoczył 216,5 m, co dało mu drugą lokatę po tej próbie.



Maciej Kot znów spisał się słabiej od Żyły. Nie doskoczył do 200. metra, bo uzyskał jedynie 191,5 m, a dało mu to dopiero 15. miejsce po tej próbie.



229 metrów skoczył natomiast Stefan Kraft, który objął prowadzenie. Kompletnie próbę zepsuł wicelider PŚ, Daniel Andre Tande, który uzyskał jedynie 171 m.



Kamil Stoch, który kończył oficjalny trening, uzyskał 209 metrów. Polak skoczył w znakomitym stylu, co dało mu drugie miejsce, tuż za Kraftem.



- Na skoczniach mamucich się nie trenuje. Nikt więc nie ma przewagi przed zawodami. Prawdę mówiąc wszyscy tutaj debiutujemy. Skupiam się na swojej pracy, czyli dobrych skokach i dobrej zabawie - powiedział Kamil Stoch przed konkursami w Niemczech.



O godz. 18 rozpoczną się kwalifikacje do konkursu.



Czołówka i Polacy w oficjalnym treningu:



1. Stefan Kraft - 182,1 pkt (229 m)



2. Kamil Stoch - 169,1 pkt (209 m)

3. Richard Freitag - 168,1 pkt (222,5 m)



4. Piotr Żyła - 165,7 pkt (216,5 m)



(...)

11. Jan Ziobro - 144,4 pkt (200 m)



17. Maciej Kot - 134,7 pkt (191,5 m)



29. Dawid Kubacki - 120,1 pkt (179,5 m)

37. Stefan Hula - 114,8 pkt (177,5 m)

Program zawodów w Oberstdorfie:



Sobota:



14:45 - Seria próbna



16:00 - Pierwsza seria konkursowa

Niedziela:



13:30 - Kwalifikacje



15:00 - Pierwsza seria konkursowa

