PŚ w skokach. Janne Ahonen wystartuje w Zakopanem

Reprezentacja Finlandii wystawi zespół w konkursie drużynowym, który już w najbliższą sobotę odbędzie się w Zakopanem. Do trójki prowadzonej w Wiśle przez Andreasa Mittera dołączy legenda fińskich skoków narciarskich - Janne Ahonen.

Zdjęcie Janne Ahonen w Soczi /AFP

Janne Ahonen to legenda skoków narciarskich. Lata temu rywalizował z Adamem Małyszem w niezapomnianych konkursach Pucharu Świata, a także w mistrzostwach świata czy igrzyskach olimpijskich. Swego czasu zawiesił karierę, by wrócić do skakania już tylko w formie rozrywki.



W sobotę wystąpi w konkursie drużynowym. Wspomoże reprezentację Finlandii, która kiedyś była pierwszą siłą skoków narciarskich, a dziś przeżywa gigantyczny kryzys. W tegorocznej klasyfikacji Pucharu Narodów zajmuje... 12. miejsce! Wszyscy skoczkowie z Finlandii zdobyli w tym sezonie łącznie 33 punkty. To mniej niż np. uzbierał sam Stefan Hula (108 pkt).



Nic więc dziwnego, że jak trwoga, to do Ahonena. To w Skandynawii postać niemal porównywalna, jak Adam Małysz w Polsce.



Inna sprawa, że w sobotnim konkursie drużynowym weźmie udział rekordowa liczba 13 drużyn. Faworytem jest reprezentacja Polski, która przewodzi w Pucharze Narodów.



Sobotni konkurs w Zakopanem rozpocznie się o godz. 16. W niedzielę odbędą się zawody indywidualne.



Skład Finlandii na konkurs w Zakopanem:

Reklama

- Jarkko Maeaettae (42. miejsce w PŚ),

- Ville Larinto (46. miejsce w PŚ),

- Antti Aalto,

- Janne Ahonen.

Puchar Narodów w skokach narciarskich 1. Polska 2397 pkt 2. Austria 2229 3. Niemcy 2029 4. Norwegia 1618 5. Słowenia 1399 Zobacz pełną tabelę