PŚ w skokach. II przetarg na modernizację Wielkiej Krokwi unieważniony

Siedem firm przystąpiło do konkursu na modernizację Wielkiej Krokwi w Zakopanem, ale wszystkie postawiły, zdaniem działaczy, zaporowe warunki. Drugi przetarg na rozbudowę najważniejszej skoczni w Polsce został unieważniony.

To doskonale znany przypadek kibicom skoków narciarskich. Nie jest tajemnicą, że problemy były również przy pierwszym etapie przebudowy. Ogłaszano przetarg, by po chwili go unieważniać. Konkursy skoków Pucharu Świata stanęły pod znakiem zapytania, ale ostatecznie udało się zmodernizować obiekt na czas, a zawody w Zakopanem się odbyły.

Teraz sytuacja się powtarza, a w specjalnie wydanym komunikacie poznajemy szczegóły sprawy.



Do przetargu przystąpiło siedem podmiotów. Każdy zaproponował jednak warunki, które są nie do przyjęcia dla Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem. Wszystkie oferty przewyższają bowiem kwotę, którą COS chciał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Konkretne sumy jednak w zawiadomieniu nie padły.



Pełna treść zawiadomienia COS:



"Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem, zawiadamia, że unieważnia postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Rozbudowę skoczni narciarskiej Wielka Krokiew - II etap w COS-OPO w Zakopanem".



Niniejsze postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.), który mówi, że Zamawiający unieważnia postępowania w sprawie zamówienia publicznego z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu, do wpływu terminu składania ofert (do dnia 03.02.2017 r. do godz 10.00) złożono 7 ofert, które przewyższają kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie ma możliwości wg. stanu na dzień 07.02.2017 r. zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, skąd postanowiono o unieważnieniu postępowania."