PŚ w skokach i Raw Air. Zadyszka Kamila Stocha?

We wtorek w norweskim Lillehammer odbędzie się konkurs indywidualny turnieju Raw Air, który zaliczany jest także do Pucharu Świata. Na starcie zobaczymy sześciu reprezentantów Polski. Kamil Stoch goni w klasyfikacji PŚ lidera rewelacyjnego Austriaka Stefana Krafta, ale lider "Biało-czerwonych" nie ma ostatnio zbyt dobrej passy. Pierwsza seria rozpocznie się o godz. 17.00. Transmisja w TVP1 i Eurosporcie 1.

Zdjęcie Kamil Stoch podczas kwalifikacji w Lillehammer /PAP/EPA

Kwalifikacje na Lysgardsbakken nie były zbyt udane dla "Biało-czerwonych". O pechu może mówić zwłaszcza Dawid Kubacki. Zawodnik klubu Wisła Zakopane po raz pierwszy w tym sezonie nie awansował do konkursu głównego. Kubacki uzyskał tylko 108 metrów, co dało mu dopiero 53. miejsce. Nasz skoczek trafił jednak na bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne. Na dodatek, zmaga się z kontuzją pleców.



Najlepiej z Polaków w kwalifikacjach spisał się Piotr Żyła, który zajął 10. miejsce. Popularny "Wiewiór" plasuje się w ścisłej czołówce klasyfikacji Raw Air. Żyła jest czwarty, a jego strata do prowadzącego Austriaka Stefana Krafta wynosi 58,3 pkt.



Wyraźne problemy ma Kamil Stoch. Dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi W Oslo stracił koszulkę lidera klasyfikacji generalnej PŚ. Skoczek z Zębu w drugiej serii miał kłopoty w locie i ratował się przed upadkiem. Sam zawodnik przyznał, że popełnił błąd. Trener kadry Stefan Horngacher mówił przed kamerami TVP, że prawdopodobną przyczyną kłopotów Stocha jest sprzęt. "Wszystko sprawdziliśmy, mamy pewne podejrzenia, chcemy coś w poniedziałek wypróbować na treningu" - mówił tajemniczo Austriak. 29-letni zawodnik w kwalifikacjach oddał słaby skok na 117 metrów i został sklasyfikowany na 25. pozycji. Z powodu zmiennych warunków atmosferycznych Stoch był kilka razy ściągany z belki.



"Popracowaliśmy nad sprzętem, a teraz ja muszę popracować nad techniką. Nie jest to łatwe, kiedy ma się zakodowane w głowie ileś tysięcy powtórzeń. Zrobiłem duży krok naprzód" stwierdził Stoch w rozmowie z portalem skijumping.pl.

Stoch w "generalce" PŚ traci do Krafta tylko 31 punktów. Jednak może być ciężko walczyć o Kryształową Kulę z Austriakiem, który ostatni prezentuje się rewelacyjnie. W niedawno zakończonych mistrzostwach świata w Lahti Kraft zdobył dwa złote medale w konkursach indywidualnych i "dorzucił" jeszcze brąz w "drużynówce". W Oslo również nie miał sobie równych. A do końca sezonu PŚ pozostało tylko pięć konkursów indywidualnych.



Oprócz Stocha i Żyły w konkursie w Lillehammer zobaczymy jeszcze czterech Polaków: Macieja Kota, Stefana Hulę, Jana Ziobrę i Klemensa Murańkę.



O godz. 16.00 rozpocznie się seria próbna, a godzinę później pierwsza seria konkursowa. Transmisja w TVP1 i Eurosporcie 1.



Turniej Raw Air to nowość w skokach narciarskich, który rozgrywany jest na czterech obiektach w Oslo, Lillehammer, Trondheim i na mamucie w Vikersund. Noty uzyskane przez zawodników w konkursach indywidualnych, drużynowych, a także kwalifikacjach są zaliczane do Raw Air.



Zwycięzca turnieju Raw Air otrzyma czek na 60 tysięcy euro. Nagroda za drugie miejsce wynosi 30 tysięcy, a za trzecie 10 tys.

RK



PŚ w skokach klas. generalna 1. Stefan Kraft 1320 2. KAMIL STOCH 1289 3. Daniel Andre Tande 1155 4. Andreas Wellinger 928 5. MACIEJ KOT 907 6. Domen Prevc 899 7. Michael Hayboeck 687 8. Manuel Fettner 654 9. Markus Eisenbichler 647 10. Peter Prevc 574 11. PIOTR ŻYŁA 558 Zobacz pełną tabelę

Raw Air - klasyfikacja generalna L.p. Imię i nazwisko Kraj Punkty 1. Stefan Kraft Austria 823,6 pkt 2. Andreas Wellinger Niemcy 802,7 3. Markus Eisenbichler Niemcy 785,4 4. Piotr Żyła Polska 765,3 5. Andreas Stjernen Norwegia 762 6. Peter Prevc Słowenia 754,6 7. Richard Freitag Niemcy 748,9 8. Johann Andre Forfang Norwegia 746,5 9. Robert Johansson Norwegia 742,9 10. Daiki Ito Japonia 741 Zobacz pełną tabelę