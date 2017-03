PŚ w skokach i Raw Air. Trwają kwalifikacje w Trondheim. Na żywo

W norweskim Trondheim trwa prolog przed czwartkowym konkursem skoków w ramach turnieju Raw Air i Pucharu Świata. Są to jednocześnie kwalifikacje do konkursu, a ich wyniki są zaliczane do cyklu Raw Air. Śledź przebieg rywalizacji w Interii.

Zdjęcie Piotr Żyła /PAP/EPA

W dzisiejszym prologu startuje 69 zawodników, wśród nich sześciu Polaków: Klemens Murańka, Jan Ziobro, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Maciej Kot i Kamil Stoch. Trzej ostatni nie muszą się kwalifikować do konkursu, ale ich wyniki będą się liczyć w Raw Air.



Reklama

W polskiej ekipie nie ma Stefana Huli, który jeszcze dzień wcześniej popisał się pięknym skokiem na 137,5 m w przerwanym konkursie w Lillehammer. Hula wrócił do Polski, by czuwać przy żonie, która wkrótce będzie rodzić.

Mimo zmiennego wiatru i opadów śniegu udało się dziś przeprowadzić jedną serię treningową. Na czas kwalifikacji zapowiadano jeszcze silniejsze podmuchy, a nawet deszcz. Ostatecznie wiatr pozwolił zacząć rywalizację, z czasem coraz mocniej zaczął padać śnieg.



Kwalifikacje rozpoczęły się z 13. belki startowej. Jako pierwszy granicę 130 m przekroczył Antti Aalto. Skaczący z numerem drugim Fin wylądował na 130,5 m przy sprzyjającym wietrze (minus 8,5 pkt.).

Aalto na pierwszym miejscu został zastąpiony dopiero przez skaczącego z numerem 11. Włocha Aleksa Insama. Podopieczny Łukasza Kruczka wylądował na 129 m (minus 7 pkt. za wiatr).

Jako pierwszy z Polaków skakał Murańka. Wynik 125 m (113,4 pkt, minus 2,4 pkt. za wiatr) zaraz po skoku dał mu czwarte miejsce. Polak szybko doczekał się na potwierdzenie kwalifikacji do konkursu.

Pięknym lotem na 134 m popisał się Czech Viktor Polaszek i objął prowadzenie z notą 119,6 pkt. (minus 5,4 za wiatr). Po jego skoku belkę obniżono do 12.

Niesamowity Norweg Johann Andre Forfang, który już na treningu skoczył najlepiej (138 m), w kwalifikacjach pofrunął na 140 m. Za wiatr odjęto mu 11,4 pkt., ale i tak wskoczył na pierwsze miejsce z notą 137,4 pkt.

Po skokach 40 zawodników wzmógł się wiatr, a coraz mocniejsze opady śniegu wymusiły przerwę w rywalizacji. Trzeba było wydmuchiwać śnieg z torów najazdowych.



WS

Raw Air - klasyfikacja generalna L.p. Imię i nazwisko Kraj Punkty 1. Stefan Kraft Austria 823,6 pkt 2. Andreas Wellinger Niemcy 802,7 3. Markus Eisenbichler Niemcy 785,4 4. PIOTR ŻYŁA

Polska 765,3 5. Andreas Stjernen Norwegia 762 6. Peter Prevc Słowenia 754,6 7. Richard Freitag Niemcy 748,9 8. Johann Andre Forfang Norwegia 746,5 9. Robert Johansson Norwegia 742,9 10. Daiki Ito Japonia 741 11. MACIEJ KOT Polska 734,6 12. Michael Hayboeck Austria 734,1 ... 15. KAMIL STOCH Polska 715,9 Zobacz pełną tabelę

PŚ w skokach klas. generalna 1. Stefan Kraft 1320 2. KAMIL STOCH 1289 3. Daniel Andre Tande 1155 4. Andreas Wellinger 928 5. MACIEJ KOT 907 6. Domen Prevc 899 7. Michael Hayboeck 687 8. Manuel Fettner 654 9. Markus Eisenbichler 647 10. Peter Prevc 574 11. PIOTR ŻYŁA 558 Zobacz pełną tabelę