PŚ w skokach i Raw Air. Stoch i Żyła w dziesiątce treningu w Trondheim

Kamil Stoch był ósmy, a Piotr Żyła - dziewiąty podczas treningu na skoczni w Trondheim przed czwartkowym konkursem PŚ i Raw Air. Najdalej pofrunął Norweg Johann Andre Forfang. Mimo zmiennych warunków wietrznych trening udało się dokończyć, ale drugą serię odwołano. Kwalifikacje zaplanowano na 17.30.

Maciej Kot

Wtorkowy konkurs w Lillehammer miał być kolejną odsłoną PŚ i norweskiego turnieju Raw Air, którego liderem jest Austriak Stefan Kraft. Jednak organizatorzy słusznie uznali, że w takich warunkach nie ma sensu igrać ze zdrowiem, a nawet z życiem skoczków i przerwali zawody po 26 skokach.



Wczoraj swój skok zdołał oddać m.in. Stefan Hula, który z pomocą wiatru pod narty poszybował aż na 137,5 m. Nasz skoczek wrócił dziś do Polski, by czuwać przy żonie, która wkrótce będzie rodzić.



Podczas dzisiejszego treningu po grupie 20 skoczków prowadził na treningu Fin Antti Aalto, który otrzymał 62.7 pkt. (131 m).



Jako pierwszy z Polaków do próby treningowej ruszył Klemens Murańka i skoczył 117.5 m. Odjęto mu 2.5 pkt za wiatr (0,23 m/s), na belce osiągnął 91.2 km. Dało mu to po skoku siódmą lokatę z notą 45.8 pkt. Ostatecznie był 46. Polaka zepchnął jednak szybko Fin Ville Larinto (50.5 pkt).



Odpalił, już nie po raz pierwszy podczas Raw Air, Norweg Forfang, który wylądował na 138 m i był najlepszy na pierwszym treningu. Po jego skoku belkę startową obniżono z 15 do 13.

Aż 11,4 pkt. za wiatr odjęto Janowi Ziobrze. Polak skoczył 121,5 m i uzyskał notę 50,9 pkt., co dało mu 38. miejsce. Krócej, bo 114,5 m, skoczył Dawid Kubacki i był 35. W przeciwieństwie do kolegów miał niekorzystne warunki i dostał 2,6 pkt. rekompensaty. Jego nota łączna to 52,3 pkt.

Na 135 m pofrunął Norweg Andreas Stjernen i wskoczył na drugie miejsce za Forfangiem. Trzeci, po skoku na 133,5 m, był Słoweniec Peter Prevc.



Żyła skoczył 130 m. Za wiatr odjęto mu 5,8 pkt. i uzyskał notę 71,8 pkt, co dało mu dziewiątą lokatę.



Maciej Kot wylądował na 126 m (65,8 pkt.), co było 14. wynikiem. Pierwszy trening wśród Polaków zakończył skokiem na 127,5 m Stoch. Jego nota to 72,8 pkt (- 0,3 za wiatr) i ósme miejsce. Kamil osiągnął jedną z najgorszych prędkości na progu (90 km/h) z powodu wolnych torów najazdowych, których nie zdążono oczyścić z padającego śniegu.



Pół metra dalej wylądował lider PŚ Stefan Kraft, któremu doliczono 4,8 pkt. Austriak zajął czwarte miejsce.

Wyniki treningu:

1. Johann Andre Forfang (Norwegia) 138 m (84,7 pkt.)

2. Andreas Stjernen (Norwegia) 135 m (82 pkt.)



3. Peter Prevc (Słowenia) 133,5 m (80,3 pkt.)



4. Stefan Kraft (Austria) 128 m (78,8 pkt.)



...

8. Kamil Stoch (Polska) 127,5 m (72,8 pkt.)

9. Piotr Żyła (Polska) 130 m (71,8 pkt.)

14. Maciej Kot (Polska) 126 m (65,8 pkt.)

35. Dawid Kubacki (Polska) 114,5 m (52,3 pkt.)

38. Jan Ziobro (Polska) 121,5 m (50,9 pkt.)

46. Klemens Murańka (Polska) 117,5 m (45,8 pkt.)



