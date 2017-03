PŚ w skokach i Raw Air. Kevin Bickner żartuje po upadku

Kevin Bickner ma groźnie wyglądający upadek na mamuciej skoczni w Vikersund. Na szczęście Amerykanin nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Bickner był jednym z bohaterów niedzielnego konkursu. Już w serii próbnej 20-latek zadziwił wszystkich uzyskując 233,5 m. W pierwszej serii konkursowej Bickner poszybował jeszcze dalej. Skoczył aż 244,5 m i jest to nowy rekord Ameryki Północnej.



W finałowej serii Amerykanin również chciał pokazać się z jak najlepszej strony. Jednak przy lądowaniu na 234,5 m miał upadek. Z dużą siłą uderzył barkiem o zeskok. Natychmiast znaleźli się przy nim ratownicy medyczni. Bickner został zniesiony na noszach, ale uśmiechał się, co wskazywało, że raczej nic poważnego mu się nie stało.



"Mam ból brzucha, ale myślę, że to wynik weekendu w lotach narciarskich. Czas na obfitą kolację" - zażartował Bickner na Twitterze.

Niedzielny konkurs w Vikersund wygrał Kamil Stoch.



Raw Air - klasyfikacja generalna L.p. Imię i nazwisko Kraj Punkty 1. Stefan Kraft Austria 2298.1 pkt 2. Kamil Stoch Polska 2272.6 3. Andreas Wellinger Niemcy 2251.3 4. Andreas Stjernen Norwegia 2210.1 5. Peter Prevc Słowenia 2180.4 6. Johann Andre Forfang Norwegia 2160.4 7. Maciej Kot Polska 2102.9 8. Noriaki Kasai Japonia 2099 9. Robert Johansson Norwegia 2090.7 10. Daiki Ito Japonia 2082.2 ... 14. PIOTR ŻYŁA Polska 1930.3 Zobacz pełną tabelę

PŚ w skokach klas. generalna 1. Stefan Kraft (Austria) 1465 2. KAMIL STOCH (Polska) 1434 3. Daniel Andre Tande (Norwegia) 1181 4. Andreas Wellinger (Niemcy) 1001 5. MACIEJ KOT (Polska) 945 6. Domen Prevc (Słowenia) 938 7. Michael Hayboeck (Austria) 752 8. Markus Eisenbichler (Niemcy) 697 9. Manuel Fettner (Austria) 683 10. Peter Prevc (Słowenia) 650 11. PIOTR ŻYŁA (Polska) 574 Zobacz pełną tabelę