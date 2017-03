PŚ w skokach i Raw Air. Kamil Stoch piąty w Trondheim. Triumf Krafta

Austriak Stefan Kraft wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w norweskim Trondheim. Kamil Stoch zajął piąte miejsce i wciąż jest wiceliderem klasyfikacji generalnej PŚ, ale jego strata do Krafta urosła do 86 punktów. Austriak objął prowadzenie w tabeli cyklu Raw Air. Najwyżej z Polaków jest Stoch (siódme miejsce ze stratą 91 pkt).

Pierwsza seria

Pierwszym z naszych reprezentantów był Klemens Murańka. Dobrze wyszedł z progu i wylądował na 123. metrze, ale to było za mało, aby awansować do drugiej serii.



Barierę 130 metrów złamał Halvor Egner Granerud. Wiatr nagle zmienił kierunek i Norweg potrafił wykorzystać sprzyjające warunki. Pofrunął na 133. metr i objął prowadzenie. Wysoką formę potwierdził jego rodak - Johann Andre Forfang, który poszybował 2,5 metra dalej. Na dodatek otrzymał punkty za niekorzystny wiatr i został nowym liderem z ponad 10-punktową przewagą nad kolegą z kadry.

Dawid Kubacki nie mógł być zadowolony ze skoku na 123,5 m. Nie wykorzystał niezłych warunków, na dodatek zachwiał lądowanie, co kosztowało go utratę kilku punktów za styl. W efekcie otrzymał notę niższą od Murańki i stracił szansę na awans do serii finałowej.

Aż 138,5 metra zaliczył Andreas Stjernen. Norweg został nowym liderem.

Piotr Żyła awansował do serii finałowej, ale nie zachwycił. Skoczył 128,5 m i był 16. po pierwszej rundzie.



Markus Eisenbichler jest w wielkiej formie i tym razem też "odpalił". Pofrunął na 141. metr. Sędziowie odjęli mu jednak po kilka punktów za lądowanie bez telemarku i zabrało mu dwóch "oczek", aby objąć prowadzenie.

Kamil Stoch oddał bardzo dobry skok na 139,5 m. Półtora metra bliżej wylądował lider klasyfikacji generalnej PŚ - Stefan Kraft, ale skakał w gorszych warunkach i otrzymał rekompensatę, dzięki czemu okazał się najlepszy w pierwszej serii. Stoch był czwarty (tracił 4,1 pkt), a przed nim byli jeszcze Stjernen (2,8 pkt przewagi nad Stochem) i Eisenbichler (0,8 pkt).

Seria finałowa

Maciej Kot spisał się zdecydowanie lepiej niż w pierwszej serii. Zaliczył 129,5 m i o tym, jak dobry był to skok, najlepiej świadczy fakt, że awansował z 22. pozycji na 13. Kot został liderem, ale szybko stracił prowadzenie w konkursie za sprawą Daniela Andre Tandego, który wylądował na 132. metrze.



Piotr Żyła nie wyszedł dobrze z progu, miał problemy w pierwszej fazie lotu i wylądował bliżej niż w pierwszej rundzie. Odległość 125,5 m oznaczała spadek do trzeciej dziesiątki (23. pozycja).

Nowym liderem, dzięki skokowi na 132,5 m, został Czech Roman Koudelka. Dwa metry dalej pofrunął Peter Prevc. Słoweniec cieszył się z udanego skoku i objęcia prowadzenia w konkursie.



Fantastycznie spisał się Andreas Wellinger. Niemiec, który rozpoczynał konkurs w roli lidera cyklu Raw Air, skoczył 141,5 m, a na dodatek wylądował telemarkiem i sędziowie nagrodzili go bardzo wysoką notą, która dała mu pozycję lidera.

Kamil Stoch wylądował na 137. metrze i zabrakło mu 4,6 pkt, aby wyprzedzić Wellingera. Eisenbichler także potwierdził wysoką formę i po skoku na 140 m wyprzedził Polaka. Stjernen zaliczył 138 m i został nowym liderem, ale Kraft nie zostawił rywalom złudzeń - skoczył 142,5 m i pewnie wygrał.



Wyniki Polaków w 1. serii:

4. Kamil Stoch 144,7 pkt (139,5 m) - awans do 2. serii

16. Piotr Żyła 126,4 (128,5) - awans do 2. serii

22. Maciej Kot 124,9 (126) - awans do 2. serii

34. Klemens Murańka 114,9 (123)

37. Dawid Kubacki 114,3 (123,5)

Wyniki Polaków w 2. serii:

5. Kamil Stoch 285,1 pkt (139,5 i 137 m)

13. Maciej Kot 255,7 (126 i 129,5)

23. Piotr Żyła 244,5 (128,5 i 125,5)

PŚ w skokach klas. generalna 1. Stefan Kraft (Austria) 1420 2. KAMIL STOCH (Polska) 1334 3. Daniel Andre Tande (Norwegia) 1181 4. Andreas Wellinger (Niemcy) 988 5. MACIEJ KOT (Polska) 927 6. Domen Prevc (Słowenia) 906 7. Markus Eisenbichler (Niemcy) 697 8. Michael Hayboeck (Austria) 692 9. Manuel Fettner (Austria) 678 10. Peter Prevc (Słowenia) 610 11. PIOTR ŻYŁA (Polska) 566 Zobacz pełną tabelę

Raw Air - klasyfikacja generalna L.p. Imię i nazwisko Kraj Punkty 1. Stefan Kraft Austria 1237,1 pkt. 2. Andreas Wellinger Niemcy 1231,8 3. Markus Eisenbichler Niemcy 1206,2 4. Andreas Stjernen Norwegia 1200,8 5. Johann Andre Forfang Norwegia 1164,9 6. Peter Prevc Słowenia 1160 7. KAMIL STOCH Polska 1147 8. Richard Freitag Niemcy 1137,6 9. PIOTR ŻYŁA Polska 1127,8 10. Daiki Ito Japonia 1124,7 11. MACIEJ KOT Polska 1115,1 12. Robert Johansson Norwegia 1093 Zobacz pełną tabelę