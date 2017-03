PŚ w skokach i Raw Air. Kamil Stoch odpuścił serię próbną

Dzisiejszy (godz. 14.30) finałowy konkurs indywidualny norweskiego turnieju Raw Air poprzedziła seria próbna na mamuciej skoczni w Vikersund. Kamil Stoch nie zdecydował się na skok w serii próbnej. Najlepszy z Polaków, Maciej Kot zajął 11. miejsce. Zwyciężył Słoweniec Jurij Tepes.

W klasyfikacji Raw Air najwyżej notowany z Polaków Kamil Stoch zajmuje trzecie miejsce ze stratą 73,5 pkt do Niemca Andreasa Wellingera.

Jeszcze większy dystans dzieli Stocha do pozycji lidera w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Tu liderem jest Austriak Stefan Kraft, a nasz "Orzeł" zajmuje drugie miejsce ze stratą 86 punktów.



Runda próbna już się rozpoczęła. Pierwszy skok oddał Norweg Joacim Oedegaard Bjoereng i wylądował na 202. metrze. Póki co zawodnicy skaczą z 14. belki startowej.



Pierwszy z Polaków, Dawid Kubacki będzie skakał z numerem 21.

Z pierwszych siedmiu zawodników trzech przekroczyło granicę dwusetnego metra. Najdalej poszybował Anders Fannemel, który wylądował na 204 metrze. Na razie jeden zawodnik nie przystąpił do serii próbnej. Jest nim Daiki Ito.



Mamy nowego lidera. Jest nim Simon Ammann, który osiągnął rezultat 225,5 metra. To o ponad 20 metrów dłuższy skok, niż dotychczas najlepsza próba Fannemela. Dobrze skoczył też Słoweniec Anze Lanisek, który wylądował na 217. metrze.

Wiatr wieje pod narty, wszystkim zawodnikom odejmowane są z tego względu punkty. Świetnie skoczył Amerykanin Kevin Bickner, lecąc na odległość 233,5 metra. To pozwoliło mu wyprzedzić Ammanna. Skok ten jest również rekordem Ameryki Północnej!

Skakał pierwszy z Polaków, Dawid Kubacki. Polak osiągnął wynik 202,5 metra i po swojej próbie zajmuje piątą pozycję. Przed jego skokiem belkę obniżono o dwa poziomy. Zaraz po nim z jeszcze niższego rozbiegu skakał Robert Johansson, który wczoraj ustanowił nowy rekord świata, poprawiony chwilę później przez Stefana Krafta. Norweg nie poradził sobie jednak zbyt dobrze i osiągnął wyniki 171,5 metra.



Bardzo słabo skoczył Austriak Gregor Schlirenzauer, który wylądował już na 159. metrze i to z najwyższej do tej pory, 15. belki startowej. Gorzej od niego zaprezentował się jedynie Szwajcar Gabriel Karlen. Być może słaby skok był spowodowany słabymi warunkami powietrznymi.



Skaczą Polacy! Ładnie poradził sobie Maciej Kot, który osiągnął rezultat 217 metrów, a Piotr Żyła wylądował równo na 200. metrze. Kot zajmuje póki co czwartą pozycję, Żyła jest sklasyfikowany na siedemnastej lokacie.



Piękne skoki Michaela Hayboecka i Jurija Tepesa! Austriak wylądował na 240. metrze, a Słoweniec pół metra dalej. Teraz to oni zajmują miejsca na czele klasyfikacji. Obaj skakali z 15. belki.

Przyszła kolej na Kamila Stocha, ale polski mistrz nie pojawił się na belce startowej. Najwidoczniej Stoch odpuścił sobie skok w serii próbnej i szykuje siły na konkurs.



Skakali Daniel Andre Tande oraz Andreas Wellinger, ale zaprezentowali się przeciętnie. Norweg skoczył 210,5 metra, a Niemiec 211 m. Z kolei Stefan Kraft zdecydował się przed swoją próbą obniżyć próg startowy aż do 10. belki i osiągnął wynik 206,5 metra. Dało mu to piątą lokatę.



Najlepszy w serii próbnej jest zatem Jurij Tepes. Na drugim miejscu Michael Hayboeck, a trzeci Domen Prevc. Najlepszy z Polaków, Maciej Kot został sklasyfikowany na 11. pozycji. Dawid Kubacki zajął 15. miejsce, a Piotr Żyła był 24.

Raw Air - klasyfikacja generalna L.p. Imię i nazwisko Kraj Punkty 1. Andreas Wellinger Niemcy 1879.5 pkt 2. Stefan Kraft Austria 1873.3 3. KAMIL STOCH Polska 1806 4. Andreas Stjernen Norwegia 1805.7 5. Peter Prevc Słowenia 1757.3 6. Markus Eisenbichler Niemcy 1734.2 7. Johann Andre Forfang Norwegia 1731.7 8. MACIEJ KOT Polska 1715.7 9. Daiki Ito Japonia 1688.2 10. Robert Johansson Norwegia 1687.7 ... 15. PIOTR ŻYŁA Polska 1595.3 Zobacz pełną tabelę

Puchar Narodów w skokach narciarskich 1. POLSKA 5176 pkt 2. Austria 4938 3. Niemcy 4809 4. Norwegia 3670 5. Słowenia 3222 Zobacz pełną tabelę