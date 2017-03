PŚ w skokach i Raw Air. Hula po świetnym skoku: Może i szkoda, ale to nie miało sensu

Stefan Hula popisał się efektownym lotem na 137,5 m w Lillehammer, ale zawody PŚ i Raw Air zostały odwołane po skokach 26 zawodników z powodu silnego wiatru. Tym samym Polak nie zdobył dziś punktów. - Może i szkoda, ale dalsze ciągnięcie tych zawodów na siłę nie miało sensu - powiedział na antenie TVP nasz skoczek.

Hula dostał dziś mocny wiatr pod narty i potrafił to wykorzystać. Nie zgodził się, że we wcześniejszych konkursach nie miał szczęścia do warunków. - To raczej moje skoki były złe. Dzisiaj był dobry skok, dobre warunki, szczęście sprzyjało - powiedział.

- Skok był w miarę czysty, ustrzegłem się większych błędów. Przyjemnie się leciało, była duża radość z tego skoku, bo po dłuższym czasie poczułem, że znowu jestem na dobrej drodze - podkreślił 30-letni zawodnik, który powoli wraca do lepszej formy po kryzysie w środku sezonu.

Hula żałuje, że dzisiejszy skok nie dał mu punktów PŚ i Raw Air? - Może i szkoda, ale zawody, które mają być tak przeprowadzane, nie miały sensu, bo to jest narażanie zdrowia zawodników. Czy ja wiem, czy warto - powiedział.

- Przed moim skokiem nie było widać, żeby jakoś bardzo wiało, nawet się na tym nie skupiałem. Były krótkie przerwy, ale wszystko szło w miarę płynnie - mówił Hula.

- Niebezpieczne są mocniejsze porywy wiatru. Myślę, że przez to konkurs został odwołany, nie miało sensu ciągnięcie go na siłę - zaznaczył.

- Mój skok był budujący i dający pewność siebie - dodał.



Raw Air - klasyfikacja generalna L.p. Imię i nazwisko Kraj Punkty 1. Stefan Kraft Austria 823,6 pkt 2. Andreas Wellinger Niemcy 802,7 3. Markus Eisenbichler Niemcy 785,4 4. PIOTR ŻYŁA

Polska 765,3 5. Andreas Stjernen Norwegia 762 6. Peter Prevc Słowenia 754,6 7. Richard Freitag Niemcy 748,9 8. Johann Andre Forfang Norwegia 746,5 9. Robert Johansson Norwegia 742,9 10. Daiki Ito Japonia 741 11. MACIEJ KOT Polska 734,6 12. Michael Hayboeck Austria 734,1 ... 15. KAMIL STOCH Polska 715,9 Zobacz pełną tabelę

PŚ w skokach klas. generalna 1. Stefan Kraft 1320 2. KAMIL STOCH 1289 3. Daniel Andre Tande 1155 4. Andreas Wellinger 928 5. MACIEJ KOT 907 6. Domen Prevc 899 7. Michael Hayboeck 687 8. Manuel Fettner 654 9. Markus Eisenbichler 647 10. Peter Prevc 574 11. PIOTR ŻYŁA 558 Zobacz pełną tabelę