PŚ w skokach i Raw Air. Adam Małysz: Konkurs zapowiada się pasjonująco

Polscy skoczkowie dali Adamowi Małyszowi kolejny powód do wielkiej radości, zajmując drugie miejsce w konkursie drużynowym na mamuciej skoczni w Vikersund. To świetny prognostyk przed dzisiejszymi (godz. 14.15) zawodami indywidualnymi turnieju Raw Air. "Jeśli pogoda pozwoli to niedzielny konkurs zapowiada się równie pasjonująco!" - napisał Adam Małysz na Facebooku.

Zdjęcie Adam Małysz /fot. Marek Dybas /East News

Wczoraj drużyna w składzie Kamil Stoch, Maciej Kot, Dawid Kubacki i Piotr Żyła stanęła na drugim stopniu podium, przegrywając tylko ze świetnie skaczącymi przed własną publicznością Norwegami.

Sobotnia rywalizacja przyniosła nowy rekord globu w wykonaniu lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Stefana Krafta (153,5 m). Z kolei Piotr Żyła dwukrotnie ustanawiał rekord Polski, śrubując rezultat na 245,5 m!

To nie wszystko, bo nowe rekordy życiowe ustanawiali także Maciej Kot (244,5 m) oraz Kamil Stoch (243 m).

Nic dziwnego, że fenomenalne loty "Biało-czerwonych", za wyjątkiem odległości uzyskiwanych przez Dawida Kubackiego, zrobiły wrażenie na Adamie Małyszu. "Co tu się dzisiaj działo! Fantastyczny konkurs, niewyobrażalne emocje, rekordowe skoki Stefana Krafta, ale i naszych chłopaków - niesamowitego Piotrka, równie świetnych Maćka i Kamila... Ufff... Skończyło się kolejnym podium w zawodach drużynowych" - emocjonował się Małysz na portalu społecznościowym.

"Orzeł z Wisły" dodał, że fenomenalne loty odbudowały mentalnie najlepszych skoczków w talii trenera Stefana Horngachera. "Dobrze, że nasi reprezentanci odzyskali swobodę i pewność siebie. Loty dały im mnóstwo radości oraz satysfakcji, co przełoży się na spokój w głowach. Jeśli pogoda pozwoli to niedzielny konkurs zapowiada się równie pasjonująco!" - prognozuje dyrektor kadry.

Raw Air - klasyfikacja generalna L.p. Imię i nazwisko Kraj Punkty 1. Andreas Wellinger Niemcy 1879.5 pkt 2. Stefan Kraft Austria 1873.3 3. KAMIL STOCH Polska 1806 4. Andreas Stjernen Norwegia 1805.7 5. Peter Prevc Słowenia 1757.3 6. Markus Eisenbichler Niemcy 1734.2 7. Johann Andre Forfang Norwegia 1731.7 8. MACIEJ KOT Polska 1715.7 9. Daiki Ito Japonia 1688.2 10. Robert Johansson Norwegia 1687.7 ... 15. PIOTR ŻYŁA Polska 1595.3 Zobacz pełną tabelę

Puchar Narodów w skokach narciarskich 1. POLSKA 5176 pkt 2. Austria 4938 3. Niemcy 4809 4. Norwegia 3670 5. Słowenia 3222 Zobacz pełną tabelę