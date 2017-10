PŚ w skokach. Dobiega końca modernizacja Wielkiej Krokwi

Wielka Krokiew w Zakopanem została przebudowana. Kończy się modernizacja najsłynniejszej polskiej skoczni, której rozmiar zmienił się ze 134 na 140 m. Skoczkowie będą mogli fruwać w okolice 150 m, a może i dalej.

- Zakończyło się wykładanie igelitu, trwa montowanie schodów i band - powiedział Sebastian Danikiewicz, dyrektor Ośrodka Przygotowań Olimpijskich Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem.

Zdaniem Danikiewicza w ciągu około trzech tygodni skocznia powinna zostać oddana do użytku. - Na dziś wszystko idzie zgodnie z harmonogramem i ostatnie prace powinny zakończyć się już w przyszłym tygodniu. Jeżeli chodzi o kwestie samych odbiorów, to oczywiście one potrwają mniej więcej do połowy listopada - wyjaśnił. Dodał, że natychmiast też rozpoczną się starania o przyznanie tzw. homologacji.

- Wraz z Polskim Związkiem Narciarskim wystąpimy do Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) o przyznanie tego niezbędnego do organizacji zawodów najwyższej rangi certyfikatu, jeżeli więc chodzi o zakopiański Puchar Świata (26-28 stycznia 2018), to nie ma żadnych zagrożeń - zapewnił dyrektor OPO COS.

Przyznał, że początek inwestycji sprawił pewne problemy. - Prace miały ruszyć w kwietniu, jednak ze względu na solidne opady śniegu wybrana w przetargu firma z pobliskich Kluszkowiec nie mogła rozpocząć najtrudniejszego i najbardziej czasochłonnego procesu palowania zeskoku, czyli robienia w nim odwiertów i wlewania betonu pod ciśnieniem. Na plac budowy weszli dopiero w połowie maja. Na szczęście założyliśmy pewne rezerwy czasowe, wykonawca solidnie i szybko wszystko realizował, więc termin zakończenia został dochowany.

Zapytany, kiedy na Wielkiej Krokwi będzie można przeprowadzić pierwsze treningi, dyrektor Danikiewicz powiedział, że to także będzie zależało od warunków pogodowych.

- Gdy tylko temperatura spadnie do około 3 stopni poniżej zera, będzie już można sztucznie naśnieżać. Oczywiście wcześniej musimy nałożyć na zeskok specjalne siatki podtrzymujące, ale ten proces zacznie się już lada dzień - zapewnił.

Przebudowa zeskoku była drugim etapem modernizacji Wielkiej Krokwi. Efektem tych prac jest m.in. lekkie spłaszczenie tzw. buli, dzięki czemu skoki będą dłuższe, ale i bezpieczniejsze. Zmienił się również rozmiar skoczni (HS) ze 134 na 140 metrów. Punkt konstrukcyjny (K) ze 120. został przesunięty na 125. metr. Pierwszy etap zakończył się jesienią ubiegłego roku. W tej części remontu przebudowano m.in, próg i położono tory lodowe.

Koszt całej inwestycji to około 12 milionów złotych.