PŚ w skokach. Dmitrij Wasiljew odstawiony od pierwszej drużyny

37-letni rosyjski skoczek Dmitrij Wasiljew nie znalazł się w kadrze swojego kraju, która będzie przygotowywać się do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich.

Znany zawodnik rozpocznie przygotowania poza kadrą. Federacja chce dać szansę młodszym - podaje skijumping.pl.

Weteran rosyjskiej reprezentacji został odstawiony na boczny tor, ale nie oznacza to, że na pewno na igrzyska nie pojedzie.

Jak podkreśla tamtejsza federacja, nadszedł czas na młodszych, ale nie oznacza to, że starsi zostali całkowicie skreśleni. Wasiljew w każdej chwili może wskoczyć do kadry i polecieć do Pjongczangu.

Po sezonie letnim szkoleniowcy przeprowadzą analizę dokonań swoich skoczków w Letniej Grand Prix. Wtedy znany skoczek może ponownie dostać szansę powrotu do głównej kadry.

Dla najsłynniejszego rosyjskiego skoczka ostatnich lat, zakończony niedawno sezon był fatalny. Puchar Świata ukończył on na 58. miejscu z 15 punktami na koncie.

Wasiljew awansował do zaledwie dziewięciu konkursów, a tylko w jednym punktował.

