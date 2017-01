​PŚ w skokach. Burmistrz Zakopanego: Miasto gotowe na przyjęcie kibiców

Zakopane jest przygotowane na przyjęcie tysięcy kibiców, którzy zmierzają na Puchar Świata w skokach narciarskich. Od piątku zostaną zamknięte ulice w pobliżu Wielkiej Krokwi; wyznaczono specjalne parkingi. Na zawody ma przybyć prezydent Andrzej Duda.

"Miasto jest przygotowane na przyjęcie dziesiątków tysięcy kibiców. Forma naszych skoczków jest wyśmienita, dlatego spodziewamy się bardzo dużej ilości fanów skoków. Jestem przekonany, że będą to bardzo udane zawody" - powiedział PAP burmistrz Zakopanego Leszek Dorula.

Burmistrz radzi, aby kibice pozostawili samochody przy hotelach lub pensjonatach i korzystali z komunikacji miejskiej lub w miarę możliwości poruszali się pieszo po Zakopanem.

Ulice w okolicach Wielkiej Krokwi od piątku do niedzieli będą zamknięte, a organizatorzy wyznaczyli specjalne parkingi. Koleje Małopolskie na czas Pucharu Świata w skokach narciarskich uruchomiły dodatkowe pociągi, aby ułatwić kibicom podróżowanie na trasie Kraków - Zakopane.

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką zapowiedział przyjazd do Zakopanego. Para prezydencka będzie kibicowała skoczkom podczas niedzielnego konkursu indywidualnego Pucharu Świata.

Bilety na sobotni i niedzielny konkurs skoków zostały całkowicie wyprzedane. Są jeszcze ostatnie bilety na piątkowe eliminacje. Na każdy dzień konkursu na trybuny Wielkiej Krokwi może wejść niespełna 24 tys. kibiców.

"Bardzo trudno jest już znaleźć miejsca noclegowe w Zakopanem na czas zawodów. Z pewnością wielu kibiców, którzy nie dostaną się na trybuny, zdecyduje się na oglądanie zawodów z terenów wokół skoczni. Od kiedy obserwujemy dobre występy naszych skoczków, cały czas odbieramy telefony z pytaniami o noclegi oraz bilety" - powiedziała PAP Agata Wojtowicz z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

W związku z Pucharem Świata spodziewany jest duży ruch na popularnej zakopiance. Największa fala przyjazdów fanów skoków spodziewana jest w sobotę. Do "zimowej stolicy Polski" na zawody zjadą dodatkowe siły policji.

"Do zabezpieczenia Pucharu Świata zostaną skierowane dodatkowe siły policji w zakresie działań prewencyjnych oraz w zakresie ruchu drogowego. Apelujemy o wybieranie dróg alternatywnych do zakopianki - przez Czarny Dunajec i Chochołów. W przypadku wzmożonego ruchu i korków na drogach pojawią się policjanci, którzy będą kierowali ruchem. Będziemy starali się pomagać kierowcom w newralgicznych punktach zakopianki, na przykład na moście w Białym Dunajcu, skrzyżowaniu w Poroninie i przy wjeździe do samego Zakopanego" - powiedział PAP rzecznik zakopiańskiej policji Krzysztof Waksmundzki.