PŚ w Pjongczangu. Konkurs przeniesiony na skocznię HS 109, udane kwalifikacje Polaków

Silny wiatr zmusił organizatorów do zmiany miejsca rozgrywania dzisiejszego konkursu PŚ w skokach w koreańskim Pjongczangu. Zamiast na skoczni dużej, skoczkowie będą rywalizować na skoczni normalnej HS 109. Dawid Kubacki, Jan Ziobro i Stefan Hula zakwalifikowali się do konkursu.

Zdjęcie Kamil Stoch w Pjongczangu /AFP

O godzinie 9.45 rozpoczęły się kwalifikacje, ale i na mniejszym obiekcie skoczkom przeszkadzał wiatr i rywalizacja była co chwilę przerywana.

Reklama

Dobrze spisał się Kubacki, który wylądował na 100. metrze, co dało mu czwarte miejsce. Tylko o dwa metry bliżej skoczył Ziobro i był 13. Obaj pewnie awansowali. Hula skoczył tylko 83 m, ale i on załapał się do dzisiejszego konkursu. W kwalifikacjach był dopiero 38.

Kwalifikacje wygrał Niemiec Karl Geiger (112 m). Drugi był jego rodak Stephan Leyhe (105 m), a trzeci - Rosjanin Jewgienij Klimow (105 m).

Spośród zawodników, którzy nie musieli się kwalifikować, 100 m skoczył Kamil Stoch, 104,5 m - Maciej Kot, a 101,5 m - Piotr Żyła. Odleciał wszystkim Austriak Stefan Kraft, który uzyskał aż 113,5 m - rekord skoczni.



Rywalizację przeniesiono ze skoczni dużej ze względu na porywiste podmuchy wiatru, które mogłyby być niebezpieczne dla zawodników, a poza tym konkurs byłby loteryjny.

Wczoraj na dużej skoczni w Pjangczangu triumfował Austriak Stefan Kraft, a trzeci był Kamil Stoch.

Wiele ekip we wtorek przeprowadziło trening na skoczni HS 109, gdyż była taka możliwość. Polacy nie skorzystali z tej okazji.

Dzisiejsze kwalifikacje i konkurs na skoczni normalnej są dla "Biało-czerwonych" jedyną okazją do zapoznania się z nią przed przyszłorocznymi igrzyskami w Pjongczangu.

PŚ w skokach klas. generalna 1. Kamil Stoch (Polska) 1240 pkt 2. Stefan Kraft (Austria) 1140 3. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 1074 4. Domen Prevc (Słowenia) 892 5. Andreas Wellinger (Niemcy) 788 6. Maciej Kot (Polska) 783 7. Michael Hayboeck (Austria) 651 8. Manuel Fettner (Austria) 611 9. Marcus Eisenbichler (Niemcy) 587 10. Piotr Żyła (Polska) 516 Zobacz pełną tabelę