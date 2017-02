Polscy skoczkowie w drodze do Lahti. Piotr Żyła w formie

Kamil Stoch, Maciej Kot, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Jan Ziobro i Stefan Hula już dziś zameldują się w Lahti, gdzie jutro rozpoczną się mistrzostwa świata. Tuż przed odlotem spotkali się z dziennikarzami w Warszawie. Żyła zadumał się nad pewną sprawą.

Zdjęcie Piotr Żyła /Fot. Marek Podmokły /

Nasi zawodnicy nie chcieli rozprawiać nad ewentualnymi wynikami, czy celami przed MŚ. - Staram się z uśmiechem podchodzić do swojej pasji i pracy - powiedział Stoch. - Choć oczywiście nie zawsze można skakać z radości, gdy odda się kiepski skok - zaznaczył.

Jak zawsze z humorem podszedł do sprawy Żyła, zagadnięty nad czym tak się zadumał w trakcie konferencji. - Bo zimny kibel będzie - wypalił, odnosząc się do swoich ulubionych, podgrzewanych toalet w Japonii.

- Nie stawiam sobie wysokich oczekiwań. Jadę oddawać dobre skoki, takie, na jakie mnie stać - powiedział.

Do Lahti leci sześciu polskich skoczków, ale w każdym z konkursów może wystąpić tylko czterech. Pozycja Stocha, Kota i Żyły wydaje się niepodważalna. O jedno z miejsc walczył będzie m.in. Jan Ziobro. Jego optymizm w skali od 1 do 10 to? - 25 - odpowiedział bez wahania.

- Musimy zrobić ważenie, tak, jak ostatnio. Zawsze można kogoś zdyskwalifikować za wagę - żartował, mówiąc o walce o miejsce w składzie.

- Nie ma między nami rywalizacji wewnętrznej. Jesteśmy jedną drużyną. Wywalczony medal będzie zasługą całej grupy - stwierdził Ziobro.

Adam Małysz apelował, żeby nie wywierać presji na skoczkach.

- Same złote medale? To nie jest takie proste - mówił dyrektor reprezentacji. - Chłopaki znają swoją wartość - zaznaczył.

- Lahti to miejsce, w którym wiele osiągnęliśmy i wciąż wiele możemy osiągnąć - powiedział Małysz.

Z Warszawy Waldemar Stelmach