Polscy skoczkowie szlifują formę w Austrii

Polscy skoczkowie pod okiem Stefana Horngachera rozpoczęli zgrupowanie w austriackim Hinzenbach. Kamil Stoch i spółka mają już za sobą pierwsze skoki na obiekcie HS-94.

Zdjęcie Piotr Żyła /AFP

Przygotowania do nowego sezonu "Biało-czerwoni" rozpoczęli od wyjazdu na Fuerteventurę, gdzie treningi przeplatali z regeneracją sił. Na hiszpańską wyspę podopieczni Horngachera udali się ze swoimi najbliższymi. Później Polacy ćwiczyli w Szczyrku, a teraz są Hinzenbach. Do Austrii pojechały trzy męskie kadry w skokach. Oprócz kadry A w składzie: Stoch, Piotr Żyła, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Stefan Hula, Jakub Wolny i Krzysztof Miętus, są także zawodnicy z kadry B z trenerem Radkiem Żidkiem i zawodnicy z kadry C z trenerem Maciejem Maciusiakiem.



"Przygotowania do sezonu. Łupiemy w Hinzenbach" - napisał Żyła na Facebooku i zamieścił również zdjęcie ze skocznią w tle.

"Mała skocznia, ale bardzo wymagająca i dobra do treningu techniki. Do środy to właśnie tu będziemy pracować nad formą" - przekazał kibicom Maciej Kot.

Letnia Grand Prix w skokach narciarskich rozpocznie się 14 lipca w Wiśle. Celem numer jeden "Biało-czerwonych" w nowym sezonie są oczywiście igrzyska olimpijskie w Pjongczangu.

RK